Eski cumhurbaşkanından Fikret Orman'a ziyaret

SİYAH-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta, sıcak bir atmosferde geçen görüşmenin ardından Wulff ile Fikret Orman'ın hatıra fotoğrafı çektirdiği belirtildi.
Beşiktaş Müzesi'ni de ziyaret eden Wulff'un, müze danışmanı Zülal Gök'ten de bilgi aldığı ve stadı gezdiği aktarıldı.
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