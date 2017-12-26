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Eski başkandan eleştiri

Antalyaspor eski Başkanı Erdoğan Tekin “Ali Şafak Öztürk, takımı uçuracaklarını söylemişti. Evet, uçurdu ama uçuruma uçurdu. Kulübü devredecekse bile en azından devraldığı borçla bıraksın" dedi

Eski başkandan eleştiri

Antalyaspor eski Başkanı Erdoğan Tekin “Ali Şafak Öztürk, takımı uçuracaklarını söylemişti. Evet, uçurdu ama uçuruma uçurdu. Kulübü devredecekse bile en azından devraldığı borçla bıraksın" dedi

26 Aralık 2017 Salı 23:05
Eski başkandan eleştiri
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ANTALYASPOR'UN eski başkanlarından Erdoğan Tekin, Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün aldığı seçimli olağan genel kurul kararını sert dille eleştirdi. Kulübün borçla teslim alındığını ancak geçen süre içerisinde daha büyük bütçelerde borç yapıldığını belirten Tekin, kulübün iyi yönetilemediğini iddia etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in takıma ve kulübe yeteri kadar destek verdiğini belirten Tekin, “Takıma Döşemealtı'nda çok güzel tesisler yaptılar. Kulübe ek gelir sağlaması için gerekli her türlü çalışmalar yapıldı. Kulüpten istenen sadece başarı. Ancak takım geçen yılki başarıyı aratır hale gelmiştir" dedi. Kulübün 28 milyon Euro borçla 2016 yılında yönetime teslim edildiğini kaydeden Tekin, “Mali genel kurullarda da bilançoda görülüyor. Bu rakamlar kesindir. Şu anda mevcut borcun 45-50 milyon Euro olduğu konuşuluyor. Sezon sonunda toplam borcun 80 milyon Euro olacağı belirtiliyor" dedi. Ali Şafak Öztürk'ün sezon ortasında seçimli olağan genel kurula giderek kulübü zor durumda bıraktığını anlatan Tekin, “Ali Şafak Öztürk sezon sonuna kadar devam etmelidir. Takımın başına gelirken takımı uçuracaklarını söylemişti. Evet, uçurdu ama uçuruma uçurdu. Kulübü devredecekse bile en azından devraldığı borçla bıraksın. Bu kadar borcun altına kimse girmek istemez" dedi.
 

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