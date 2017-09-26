Eski aşkıyla Arda'nın arkadaş olduğu ortaya çıkınca suskunluğunu bozdu

BARSELONALI futbolcu Arda Turan ile aşk yaşıyor haberleri sonrası manken Özge Ulusoy, katıldığı konser gecesinde sessizliğini korumuştu. Bugün eski sevgilisi Hakan Baş ile Arda Turan'ın arkadaş olduğu haberleri çıkınca Özge sessizliğini bozdu.

İLGİNÇ TESADÜF!

Özge Ulusoy, Hacı Sabancı'dan 3.5 ay önce ayrılmıştı. Sürpriz aşkın ardından ilginç bir tesadüf ortaya çıktı! Özge Ulusoy 2013-2014 arasında bir alışveriş sitesinin sahibi Hakan Baş ile aşk yaşadı. Hakan Baş'ın ortağı ise Arda Turan. İkili hâlâ sıkı dost. Futbolcu ne zaman İstanbul'a gelse birlikte eğlenmeye çıkıyorlar. Ancak Arda Turan ile Hakan Baş'ın bu durumdan rahatsız olmadığı kesin.

''KONUŞMAYACAĞIM''

Dün akşam Murat Boz konserinde objektiflere yakalanan Özge Ulusoy, kendisine yöneltilen Arda Turan sorularına sadece "Konuşmayacağım" demişti. Daha sonra da Duymayan Kalmasın'ın canlı yayına bağlanıp aşk iddialarını reddetti.