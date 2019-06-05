Eski Alanyasporlu yıldız resmen Juventus'ta

İtalya ekibi Juventus, Alanyaspor'un eski yıldızı Merih Demiral’ı 15 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Bu transfer karşılığında Demiral'ın eski takımı Aytemiz Alanyaspor yüzde 15'lik pay sahibi olacak.

Eski Alanyasporlu yıldız resmen Juventus'ta
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İTALYA Serie A ekiplerinden Juventus, Sassuolo'dan Merih Demiral'i kadrosuna kattı. İtalyan devi, Alanyaspor'dan Sassuolo'ya giden 21 yaşındaki savunmacı için belirlenen 15 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödedi. Belirlenen bu tutardan Merih Demiral'in eski takımı Alanyaspor'da yüzde 15'lik (yaklaşık 2.250 Euro- 15 milyon TL) pay sahibi olacak. Atletico Madrid, Merih için 25 milyon euro teklif etmesine karşın Juventus, ocak ayında Sassuolo ile yaptığı anlaşmadaki önceliği kullanarak mutlu sona ulaştı.

Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2019, 15:54
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