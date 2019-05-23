Eski Alanyasporlu oyuncu Juventus'la anlaştı!

BU sezonun devre arasında temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'dan 7 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla İtalyan ekibi Sassuolo'ya transfer olan milli futbolcu Merih Demiral hakkında Çizme basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi. Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden olan La Gazzetta dello Sport, Serie A'da üst üste 8'inci şampiyonluğunu elde eden Juventus'un 21 yaşındaki stoperin menajerleriyle dün bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Gazete, Torino devinin yöneticilerinin Merih'e 5 yıllık bir sözleşme teklif ettiğini yazarken, İtalya'da yayın yapan bir başka haber kuruluşu Sky Sport İtalya ise siyah beyazlı kulübün genç yıldızın Sassuolo'dan transferi konusunda önceliğe sahip olduğunu ve yaklaşık 15 milyon euroluk bir bedelle milli savunmacıyı kadrosuna katmak istediğini öne sürdü.

'30 MİLYON EURO'YA SERBEST KALIR'

İtalya basını her ne kadar Merih Demiral'ın 15 milyon Euro'ya Juventus'a transfer olacağını yazsa da, genç stoperin sözleşmesinde '30 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi yer alıyor. Öte yandan, Aytemiz Alanyaspor da Merih'in bir sonraki transferinden pay alacak. 21 yaşındaki yıldız futbolcunun olası bir transferinde, yapılan anlaşma gereği turuncu yeşilli takım satış rakamının yüzde 10'luk kısmını almaya hak kazanacak.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2019, 14:59