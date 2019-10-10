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Eski Alanyasporlu Merih’ten Juventuslu isme tokat gibi Barış Pınarı Harekatı cevabı

Juventus'un eski futbolcularından Marchisio, Barış Pınarı Harekatı için Türkiye'yi suçlayıcı bir paylaşımda bulunmuştu. Juventus forması giyen Milli futbolcumuz Merih Demiral, İtalyan isme Atütürk'ün sözleriyle cevap verdi.

SPOR 10.10.2019, 14:28
Eski Alanyasporlu Merih’ten Juventuslu isme tokat gibi Barış Pınarı Harekatı cevabı
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TÜRKİYE'NİN Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Juventus'un eski futbolcularından Marchisio'dan bir paylaşım gelmişti. İtalyan futbolcu, Türkiye'yi suçlayan bir metinle operasyona tepki göstermişti. Marchisio'ya yanıt milli futbolcumuz Merih Demiral'den geldi.

"YURTTA SULH, CİHANDA SULH"

Juventus'un eski oyuncusu Marchisio, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Türkiye'yi suçlayan bir paylaşım yaptı. Merih Demiral ise Atatürk'ün, "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözüyle harekatın sebeplerini İngilizce bir metinle anlatarak karşılık verdi.

Milli futbolcumuz paylaştığı metinde, "Türkiye ile Suriye sınırında terörist koridor oluşumu var. PKK/YPG kadınlar, çocuklar ve bebekler dahil 40 bin kişinin ölümünden sorumludur. Türkiye'nin misyonu, güney sınırımızda terör koridoru yaratılmasını engellemek ve 2 milyon Suriyeli'yi güvenli bölgeye yerleştirmek." ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR PROFİL FOTOĞRAFINA TÜRK BAYRAĞI KOYDU

Bordo mavili ekip, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dalgalandığın yerde ne korku ne keder! #BarışPınarıHarekatı #KahramanlarımızınYanındayız" ifadelerini kullandı ve profil fotoğrafını Türkiye Bayrağı koydu.

Paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

#Merih #Alanyaspor #Juventus #Barış Pınarı Harekatı
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