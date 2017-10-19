Eski Alanyasporlu futbolcunun acı kaybı

AZERBAYCAN Premier Ligi ekiplerinden Karabağ forması giyen eski Alanyasporlu futbolcu Donald Guerrier'in, geçtiğimiz yıl nidan ayında dünyaya gelen 1,5 yaşındaki kızı Miah Manette Guerrier'i kaybettiği öğrenildi. Bebeğini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan Haitili oyuncu, instagram hesabından yaptığı paylaşımda, kızının hayata gözlerini yumduğunu takipçilerine duyurdu.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.