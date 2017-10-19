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Eski Alanyasporlu futbolcunun acı kaybı

Geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor forması giyen Haitili futbolcu Donald Guerrier, 1,5 yaşındaki kızı Miah'ı kaybetti

Eski Alanyasporlu futbolcunun acı kaybı

Geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor forması giyen Haitili futbolcu Donald Guerrier, 1,5 yaşındaki kızı Miah'ı kaybetti

19 Ekim 2017 Perşembe 19:22
Eski Alanyasporlu futbolcunun acı kaybı
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AZERBAYCAN Premier Ligi ekiplerinden Karabağ forması giyen eski Alanyasporlu futbolcu Donald Guerrier'in, geçtiğimiz yıl nidan ayında dünyaya gelen 1,5 yaşındaki kızı Miah Manette Guerrier'i kaybettiği öğrenildi. Bebeğini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan Haitili oyuncu, instagram hesabından yaptığı paylaşımda, kızının hayata gözlerini yumduğunu takipçilerine duyurdu.

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Aytemiz AlanyasporAlanyasporHaitiliDonald GuerrierMiah
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