Eski Alanyaspor'lu oyuncu için Lazio devrede!

Geride bıraktığımız sezon kiralık olarak oynadığı Alanyaspor'da çok önemli bir çıkış yakalayan Ozan Tufan yeniden Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye başladı. Serie A ekibi Lazio'nun Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Eski Alanyaspor'lu oyuncu için Lazio devrede!
banner404

23 yaşındaki oyuncu, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak formasını giydiği Alanyaspor’da adeta yeni den doğdu. Ozan Tufan, bu performansıyla Fenerbahçe’de yeni bir şans elde etti. Ayrıca yurt dışından takımların da dikkatini çekti.

İtalyan basınının iddiasına göre Eljif Elmas’ı Atletico’ya kaptıran Lazio, Ozan’ın peşine düştü. Mavi-Beyazlı ekibin, milli oyuncu için ilk etapta 3 milyon Euro’yu gözden çıkarttığı öğrenildi. Lazio’nun ayrıca Fransa ve İzlanda maçlarına gözlemci göndereceği de iddia edildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bakan Çavuşoğlu'nun katılımıyla AHEP’te...
Bakan Çavuşoğlu'nun katılımıyla AHEP’te...
  1. GÜNCEL

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479