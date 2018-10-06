Erzurumspor - Alanyaspor maçının kadroları açıklandı

Süper Lig'de bugün saat 16.00'da başlayacak olan Erzurumspor - Aytemiz Alanyaspor maçının kadroları az önce açıklandı 

Erzurumspor - Alanyaspor maçının kadroları açıklandı
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BUNA göre; kritik mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Ufuk, savunmada Bainano, Merih, Barış, N'Sakala, orta alanda, Maniatis, Ceyhun, Villafanez, hücumda Efecan, Fernandes ve ileri uçta da Bobo ilk 11'i ile başlayacak. 
Ev sahibi Erzurumspor ise, İbrahim, Stephane, Schwechlen, Auremir, Lokman, Gilles, Taylan, Özer, Emrah, Scuk ve Kone ilk 11'i ile sahada olacak.

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2018, 15:31
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