Erzurumspor - Alanyaspor maçının kadroları açıklandı

BUNA göre; kritik mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Ufuk, savunmada Bainano, Merih, Barış, N'Sakala, orta alanda, Maniatis, Ceyhun, Villafanez, hücumda Efecan, Fernandes ve ileri uçta da Bobo ilk 11'i ile başlayacak.

Ev sahibi Erzurumspor ise, İbrahim, Stephane, Schwechlen, Auremir, Lokman, Gilles, Taylan, Özer, Emrah, Scuk ve Kone ilk 11'i ile sahada olacak.

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2018, 15:31