Erzurumspor - Alanyaspor maçının hakemi belli oldu

MHK, Süper Lig'in 8. hafta maçlarını yönetecek hakemleri bugün açıkladı 

Erzurumspor - Alanyaspor maçının hakemi belli oldu
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TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig'in 8. hafta maçlarında düdük çalacak hakemleri açıkladı. 6 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan Erzurumspor - Alanyaspor maçına da Manisa Bölgesi hakemlerinden Koray Gençlerler'i atadı. Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 1'er maç yöneten Gençlerler, temsilcimiz Alanyaspor'un ise bugüne kadar 6 maçında görev yaptı. Turuncu yeşilliler bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Bu önemli mücadelede Koray Gençlerler'in  yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve İbrahim Bozbey yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Özgüç Türkalp olacak.

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2018, 11:01
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