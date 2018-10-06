Erzurumspor - Alanyaspor maçı bugün

SPOR Toto Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, bugün Dadaş diyarı Erzurum'da önemli bir mücadeleye çıkacak. Ligde 4'te 4 yapan ve topladığı 12 puanla 7'nci sırada yer alan turuncu yeşilliler, henüz galibiyeti bulunmayan son sıradaki 2 puanlı Erzurumspor'un konuğu olacak. Manisa bölgesi hakemlerinden Koray Gençerler'in yöneteceği mücadele öncesi temsilcimiz Alanyaspor'da 5 eksik oyuncu var. Sakatlığı süren Welinton ve MBilla'nın yanı sıra, kırmızı kart cezalısı Sackey, hafif sakatlığı bulunan Cisse ile omzunda yırtık tespit edilen Tzavellas da bugün oynanacak olan maçta forma giyemeyecekler. Ev sahibi Erzurumspor ise eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor.