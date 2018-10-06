Erzurumspor - Alanyaspor karşılaşması

SPOR Toto Süper Lig 'de yoluna emin adımlarla devam eden temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, Dadaş diyarı Erzurum'da Erzurumspor ile karşılaşıyor. Manisa bölgesi hakemlerinden Koray Gençerler 'in yönetiği mücadelede temsilcimiz Alanyaspor'da 5 eksik oyuncu var. Sakatlığı süren Welinton ve MBilla'nın yanı sıra, kırmızı kart cezalısı Sackey, hafif sakatlığı bulunan Cisse ile omzunda yırtık tespit edilen Tzavellas da maçta forma giyemiyor. Karşılaşmanın ilk yarısında şanssız bir sakatlık geçiren Alanyasporlu kaleci Ufuk Ceylan, 20. dakikada yerini Haydar Yılmaz'a bıraktı.

CANLI ANLATIM

87'Aytemiz Alanyaspor takımından Lucas Villafanez ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

85'BŞB Erzurumspor, Özer Hurmacı ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

84'Aytemiz Alanyaspor takımında oyuncu değişikliği; Efecan Karaca oyundan çıkarken Cenk Ahmet Alkılıç oyuna giren isim.

84'Lennart Thy, taç çizgisine yakın bir yerde Giannis Maniatis tarafından faulle durduruluyor.

83'BŞB Erzurumspor, Lennart Thy ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

83'BŞB Erzurumspor takımından Gilles Sunu sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

82'BŞB Erzurumspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Emrah Başsan çıkıyor ve yerine Siphiwe Tshabalala oyuna giriyor.

81'Sol çaprazdan Giannis Maniatis ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

81'Aytemiz Alanyaspor, Lucas Villafanez ile köşe vuruşu kullanıyor.

79'Aytemiz Alanyaspor takımından Baiano sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

79'Aytemiz Alanyaspor, Lucas Villafanez ile köşe vuruşu kullanıyor.

78'Lennart Thy rakip ceza sahası önünde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

76'BŞB Erzurumspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Moussa Kone çıkıyor ve yerine Lennart Thy oyuna giriyor.

75'Aytemiz Alanyaspor takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Haydar Yılmaz geçiyor.

74'BŞB Erzurumspor takımında Gilles Sunu hakem Koray Gençerler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

74'Merih Demiral, taç çizgisine yakın bir noktada Gilles Sunu tarafından faule maruz kalıyor.

71'Aytemiz Alanyaspor takımından Lucas Villafanez Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

71'Aytemiz Alanyaspor takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lucas Villafanez.

70'Moussa Kone - Djalma Campos mücadelesinde hakem, BŞB Erzurumspor yarı alanının ortalarında kaleye uzak bir mesafede Aytemiz Alanyaspor lehine faul kararı veriyor.

70'Baiano ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

69'BŞB Erzurumspor takımında oyuncu değişikliği; Taylan Antalyalı oyundan çıkarken İbrahim Akdağ oyuna giren isim.

68'BŞB Erzurumspor, Leo Schwechlen ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

67'Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Leo Schwechlen, Ceyhun Gülselam tarafından faulle durduruluyor.

67'Aytemiz Alanyaspor takımında Ceyhun Gülselam hakem Koray Gençerler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

67'Aytemiz Alanyaspor takımından Efecan Karaca ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

66'Lucas Villafanez tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

65'Aytemiz Alanyaspor takımından Djalma Campos sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

62'Aytemiz Alanyaspor takımından Baiano sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

62'Sol çaprazdan Özer Hurmacı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

61'BŞB Erzurumspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Taylan Antalyalı geçiyor.

61'Orta saha çizgisine yakın bir noktada Gilles Sunu, Lucas Villafanez tarafından faule maruz kalıyor.

61'Jasmin Scuk rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

59'Rakip yarı alanın ortalarında Emrah Başsan için ofsayt bayrağı kalkıyor.

58'BŞB Erzurumspor adına şanssız an Gilles Sunu tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor

57'Aytemiz Alanyaspor takımında oyuncu değişikliği; Bobo oyundan çıkarken Djalma Campos oyuna giren isim.

54'Golün asistini yapan isim Özer Hurmacı.

54 Taylan Antalyalı takımını öne geçiren golü atıyor.

53'BŞB Erzurumspor takımından Özer Hurmacı ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

53'BŞB Erzurumspor, Özer Hurmacı ile köşe vuruşu kullanıyor.

52'Özer Hurmacı rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

50'Aytemiz Alanyaspor, Barış Başdaş ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

50'Fabrice N'Sakala, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Emrah Başsan tarafından faule maruz kalıyor.

50'Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Emrah Başsan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

46'Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

45'Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor

45'Ceza sahası içinde topla buluşan Lokman Gör, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

45'Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Emrah Başsan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

45'BŞB Erzurumspor, Emrah Başsan ile köşe vuruşu kullanıyor.

45'Ceza sahası içinde topla buluşan Jasmin Scuk, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

45'Gilles Sunu tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

45'BŞB Erzurumspor takımından Emrah Başsan sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

45'BŞB Erzurumspor, Emrah Başsan ile köşe vuruşu kullanıyor.

45'Sol çaprazdan Fabrice N'Sakala ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

45'Aytemiz Alanyaspor, Efecan Karaca ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

45'Aytemiz Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Efecan Karaca.

45'BŞB Erzurumspor takımında Leo Schwechlen faul yapıyor. BŞB Erzurumspor yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Efecan Karaca.

43'Aytemiz Alanyaspor takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Merih Demiral.

43'BŞB Erzurumspor takımında Lokman Gör hakem Koray Gençerler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

43'Lucas Villafanez, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Lokman Gör tarafından faule maruz kalıyor.

39'Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Aytemiz Alanyaspor adına Fabrice N'Sakala kullanacak.

38'Stephane Acka ile Lucas Villafanez arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Stephane Acka. Taç çizgisine yakın bir bölgede Aytemiz Alanyaspor takımı oyuna başlayacak.

34'Auremir Dos Santos ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

32'BŞB Erzurumspor, Özer Hurmacı ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

32'Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Baiano – Özer Hurmacı mücadelesinde hakem Koray Gençerler, BŞB Erzurumspor lehine faul kararı veriyor.

32'BŞB Erzurumspor takımından Özer Hurmacı sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

32'BŞB Erzurumspor takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Özer Hurmacı.

31'Gilles Sunu, Merih Demiral tarafından faulle durduruluyor. BŞB Erzurumspor, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

28'BŞB Erzurumspor takımında, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Auremir Dos Santos.

28'Aytemiz Alanyaspor takımında Fabrice N'Sakala faul yapıyor. Aytemiz Alanyaspor yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Auremir Dos Santos.

26'Özer Hurmacı önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Özer Hurmacı tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

25'Lucas Villafanez ile Aytemiz Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

25'Ceza sahası içinde topla buluşan Junior Fernandes, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

24'BŞB Erzurumspor, Auremir Dos Santos ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

24'Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Taylan Antalyalı, Barış Başdaş tarafından faulle durduruluyor.

23'Bu dakikada Aytemiz Alanyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Junior Fernandes

20'Aytemiz Alanyaspor takımında oyuncu değişikliği; Ufuk Ceylan oyundan çıkarken Haydar Yılmaz oyuna giren isim.

16'Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Özer Hurmacı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

16'Özer Hurmacı ile BŞB Erzurumspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

16'BŞB Erzurumspor takımından Özer Hurmacı sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

16'BŞB Erzurumspor, Özer Hurmacı ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

13'Emrah Başsan, taç çizgisine yakın bir noktada Ceyhun Gülselam tarafından faule maruz kalıyor.

12'Sağ çaprazdan Auremir Dos Santos ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

11'BŞB Erzurumspor takımında Özer Hurmacı faul yapıyor. Ceza sahası içerisinde faul yapılan oyuncu Barış Başdaş.

11'Aytemiz Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ufuk Ceylan geçiyor.

10'BŞB Erzurumspor, Taylan Antalyalı ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.

10'Gilles Sunu, Merih Demiral tarafından faulle durdurulduğu için BŞB Erzurumspor orta yuvarlakta serbest vuruş kullanacak.

10'Aytemiz Alanyaspor takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Merih Demiral geçiyor.

9'Lucas Villafanez, orta yuvarlağa yakın bir noktada Taylan Antalyalı tarafından faule maruz kalıyor.

8'Rakip ceza sahasının sol köşesinde Gilles Sunu için ofsayt bayrağı kalkıyor.

8'Rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada Bobo ofsayta yakalanıyor.

7'Aytemiz Alanyaspor takımından Fabrice N'Sakala sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

5'BŞB Erzurumspor takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Auremir Dos Santos geçiyor.

5'Auremir Dos Santos, Junior Fernandes tarafından faulle durdurulduğu için BŞB Erzurumspor orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

3'Emrah Başsan, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

3'BŞB Erzurumspor takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Emrah Başsan.

3'Giannis Maniatis yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede topa eliyle müdahale ediyor.

2'Özer Hurmacı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

2'BŞB Erzurumspor, Özer Hurmacı ile köşe vuruşu kullanıyor.

2'Özer Hurmacı ile BŞB Erzurumspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

1'Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Leo Schwechlen ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

1' Hakem düdüğü çalıyor ve maç başlıyor.

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2018, 17:53