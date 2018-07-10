Erzurum'da neşeler yerinde

AYTEMİZ Alanyaspor, Erzurum kampının 8'inci gününü çift idmanla tamamladı. Sabah salonda kuvvet çalışması yapan futbolcular, akşam ise Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Futbol Tesisleri'nde taktik çalışması yaptı. İzinden dönen Junior Fernandes sabah antrenmanıyla birlikte çalışmalara başladı. Yeni transfer Emre Güral da akşam saatlerinde Erzurum'a gelerek ilk antrenmanını takımdan ayrı yaptı. Sabah ve akşam yapılan her iki antrenmanda da futbolcular oldukça neşeliydi. Birbirleri ile tatil anılarını paylaşan futbolcuların keyiflerine diyecek yoktu.