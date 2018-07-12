Erzurum bitti sıra Topuk'da

DÜN, Süper Lig ekibi Göztepe ile hazırlık maçı planlanan turuncu yeşilliler, sarı kırmızılı ekibin yurtdışı kampı için 14 futbolcusunun vize almak için acil olarak Ankara’ya gitmesi gerektiğinden dolayı maçın iptal olmasından dolayı, çift antrenman yaparak kampı tamamladı. Sabah salonda kuvvet çalışması yapan oyuncular, akşam ise Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Futbol Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Turuncu yeşilli takım bugün Erzurum'dan ayrılacak ve 2 gün izin yapacak. Ardından 2. etap kamp çalışması için Topuk Yaylası'na gidecek olan futbolcular, yeni sezona burada hazırlanacak.

