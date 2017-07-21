Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Ertuğrul Taşkıran Boluspor'da

Ertuğrul Taşkıran Fenerbahçe'den Boluspor'a transfer oldu. TFF 1. Lig ekibi transferi resmi sitelerinden duyurdu

Ertuğrul Taşkıran Boluspor'da

Ertuğrul Taşkıran Fenerbahçe'den Boluspor'a transfer oldu. TFF 1. Lig ekibi transferi resmi sitelerinden duyurdu

21 Temmuz 2017 Cuma 19:37
Ertuğrul Taşkıran Boluspor'da
banner404

BOLUSPOR Kulübü, genç file bekçisini kadrosuna kattığını resmi sitesinden duyurdu. Boluspor, Ertuğrul Taşkıran ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Boluspor internet sitesinden şu açıklamayı yaptı:

"Kulübümüz, Fenerbahçe forması giyen 27 yaşındaki kaleci Mahmut Ertuğrul Taşkıran ile 1 yıllık sözleşme imzaladı"

OLAY İDDİA

Sarı-lacivertlilerin Ertuğrul'u 1 milyon euroya sattığı ifade ediliyor. Yaşanan bu gelişmenin ardından, Boluspor'un yeni kaleci aldığı (Gökhan Değirmenci) ve 1 milyon euro ödeyecek durumunun olmadığı gözönünde bulundurulduğunda akıllara ilginç bir soru geliyor.

Sarı-lacivertli kulübün, yeni transferleri listeye yazdırabilmesi için Ertuğrul'u 1 milyon Euro'ya satmış gibi gösterdiği ileri sürüldü.

Çünkü kurallar gereği bonservis bedeli ödeyerek Valbuena ve Dirar'ı transfer eden Fenerbahçe, bu oyuncuları UEFA listesine yazdırabilmesi için futbolcu satmak zorunda idi.

BOLUSPOR'DAN AÇIKLAMA

Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.

Fenerbahçe'den transfer edilen Ertuğrul Taşkıran ve Melih Okutan'la ilgili flaş açıklamalarda bulunan Başkan Çarıkçı'nın röportajından önemli satır başları şu şekilde:

"ERTUĞRUL TAŞKIRAN VE MELİH OKUTAN'A 1 MİLYON EURO VERDİK"

"Transferlerimiz şekilleniyor. Fenerbahçe ile görüşmelerimizi yaptık ve anlaşma sağladık. Ertuğrul dışında, Melih Okutan ile de 3 yıllık sözleşme imzalayacağız. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a teşekkür ediyorum. İnşallah Türk futboluna Melih Okutan'ı kazandırırız. Fenerbahçe Melih Okutan'ın ikinci satışından % 20 pay alacak. Önemli olan burada bu gençlerimizin Türk futboluna kazandırmamız"

"Ertuğrul Taşkıran ve Melih Okutan'a 1 milyon Euro bonservis bedeli ödedik. Bu transferlerde yönetim kurulu üyemiz Oktay Ercan maddi anlamda büyük bir inisiyatif kullandı. Ertuğrul'la 1+1 yıllık anlaşma sağladık. Melih'i geleceğin Rıdvan Dilmen'i olacağını dünüşünüyoruz. Melih için proje transferi diyebilirim"

"Melih'e Bursaspor, Sivassspor, Adanaspor'un talip olduğunu net bir şekilde biliyorum. Bu genç oyuncumuzu transfer ettiğimiz için mutluyuz"

"Son bir tana daha transferimiz olacak. Stoper transferini düşünüyoruz. Bu isim yerli olacak, arayışlarımız devam ediyor. Şu anda elzem değil, kamplar bitince bu transfer olabilir"

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 21.07.2017 19:48
Anahtar Kelimeler:
Ertuğrul TaşkıranBolusporTransfer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Golf heyecanı sona erdi
Golf heyecanı sona erdi
BAL'da şampiyon Serik
BAL'da şampiyon Serik
Bahçeşehir yine şampiyon
Bahçeşehir yine şampiyon

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim