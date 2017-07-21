Ertuğrul Taşkıran Boluspor'da

BOLUSPOR Kulübü, genç file bekçisini kadrosuna kattığını resmi sitesinden duyurdu. Boluspor, Ertuğrul Taşkıran ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Boluspor internet sitesinden şu açıklamayı yaptı:

"Kulübümüz, Fenerbahçe forması giyen 27 yaşındaki kaleci Mahmut Ertuğrul Taşkıran ile 1 yıllık sözleşme imzaladı"

OLAY İDDİA

Sarı-lacivertlilerin Ertuğrul'u 1 milyon euroya sattığı ifade ediliyor. Yaşanan bu gelişmenin ardından, Boluspor'un yeni kaleci aldığı (Gökhan Değirmenci) ve 1 milyon euro ödeyecek durumunun olmadığı gözönünde bulundurulduğunda akıllara ilginç bir soru geliyor.

Sarı-lacivertli kulübün, yeni transferleri listeye yazdırabilmesi için Ertuğrul'u 1 milyon Euro'ya satmış gibi gösterdiği ileri sürüldü.

Çünkü kurallar gereği bonservis bedeli ödeyerek Valbuena ve Dirar'ı transfer eden Fenerbahçe, bu oyuncuları UEFA listesine yazdırabilmesi için futbolcu satmak zorunda idi.

BOLUSPOR'DAN AÇIKLAMA

Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.

Fenerbahçe'den transfer edilen Ertuğrul Taşkıran ve Melih Okutan'la ilgili flaş açıklamalarda bulunan Başkan Çarıkçı'nın röportajından önemli satır başları şu şekilde:

"ERTUĞRUL TAŞKIRAN VE MELİH OKUTAN'A 1 MİLYON EURO VERDİK"

"Transferlerimiz şekilleniyor. Fenerbahçe ile görüşmelerimizi yaptık ve anlaşma sağladık. Ertuğrul dışında, Melih Okutan ile de 3 yıllık sözleşme imzalayacağız. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a teşekkür ediyorum. İnşallah Türk futboluna Melih Okutan'ı kazandırırız. Fenerbahçe Melih Okutan'ın ikinci satışından % 20 pay alacak. Önemli olan burada bu gençlerimizin Türk futboluna kazandırmamız"

"Ertuğrul Taşkıran ve Melih Okutan'a 1 milyon Euro bonservis bedeli ödedik. Bu transferlerde yönetim kurulu üyemiz Oktay Ercan maddi anlamda büyük bir inisiyatif kullandı. Ertuğrul'la 1+1 yıllık anlaşma sağladık. Melih'i geleceğin Rıdvan Dilmen'i olacağını dünüşünüyoruz. Melih için proje transferi diyebilirim"

"Melih'e Bursaspor, Sivassspor, Adanaspor'un talip olduğunu net bir şekilde biliyorum. Bu genç oyuncumuzu transfer ettiğimiz için mutluyuz"

"Son bir tana daha transferimiz olacak. Stoper transferini düşünüyoruz. Bu isim yerli olacak, arayışlarımız devam ediyor. Şu anda elzem değil, kamplar bitince bu transfer olabilir"