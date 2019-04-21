Ersun Yanal’dan açıklamalar: ‘Beni çok şaşırttı!..’

Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ersun Yanal, yoğun derbinin enerjisinin bu maça yansımamasına şaşırdığını söyledi. Yanal, "Çok yoğun bir maçtan çıktıktan sonra oradaki mücadelenin buraya yansımaması beni çok şaşırttı. Beklediğimiz coşkulu ve tempolu oyun oynamadık. Bu eleştiriyi kendimize fazlasıyla yaptık" dedi