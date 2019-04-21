Ersun Yanal’dan açıklamalar: ‘Beni çok şaşırttı!..’

Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ersun Yanal, yoğun derbinin enerjisinin bu maça yansımamasına şaşırdığını söyledi. Yanal, "Çok yoğun bir maçtan çıktıktan sonra oradaki mücadelenin buraya yansımaması beni çok şaşırttı. Beklediğimiz coşkulu ve tempolu oyun oynamadık. Bu eleştiriyi kendimize fazlasıyla yaptık" dedi

Ersun Yanal’dan açıklamalar: ‘Beni çok şaşırttı!..’
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SPOR Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olurken sahada varlık gösteremedi. Rakibine karşı net denebilecek yanlızca bir pozisyon bulan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal da müsabakayı kenarda takip ederken zor anlar yaşadı.

Deneyimli teknik adam zaman zaman oyuncularının performansına takımın üretkenlikten uzak haline tepki gösterirken Yanal'ın çözüm girişimleri de kaçan puan ve puanları kurtarmaya yetmedi.

Fenerbahçe topladığı 33 puanla 14. sırada yer alıyor. Göreve geldiğinden bu yana 14 lig maçına çıkan Yanal; 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. 20 gol atıp, 18 gol yiyen Yanal'ın Fenerbahçesi 1,36 puan ortalaması yakaladı. Yanal'ın öğrencileri deplasmanda ise 4 beraberlik, 3 yenilgi aldı.

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2019, 23:17
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