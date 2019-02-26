Ersun Yanal: Takıma mesaj yollamak gerekiyordu

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal, deplasmanda 3-0 geriye düşmelerine rağmen 3-3 beraberlikle tamamladıkları Beşiktaş derbisinden sonra açıklamalarda bulundu.

Devre arasına 3-0 geride giren sarı lacivertlilerin ikinci yarıda nasıl toparlandığı sorusuna yanıt veren Yanal, “Biz iyi bir takımız. Takım olmak uzun süreç isteyen bir iş. Bu sahada gerçekleşir. Birbirimize tutunmak ve desteklemek gerekiyor. Bir kişinin oynadığı bir oyun değil bu. Kalabalık bir oyunun ciddi şekilde ahenge ihtiyacı var. Emin olun çıkardığım oyuncular dahil hiçbir oyuncudan şikayet etme hakkım yok. Takım kötü olunca bir iki kişiye bağlamak yanlış olur. Isla ve Moses’ı oyundan aldım takıma bir mesaj yollamak gerekiyordu, birlikte oynamaya başlayınca gücümüz ortaya çıktı.” dedi.

Her maçın önemli olduğuna dikkat çeken Yanal, “Beşiktaş iyi bir takım. Biz ikinci yarı daha iyi oynadık. Maç gitti geldi. Bize de dönebilirdi. Fenerbahçe bu sıraların takımı değil. Ama bir kez içinize bu korku ve kaygı girince bunu yönetmekte zorlanıyorsunuz. Fenerbahçe kafası dik ve önüne bakmadan yürüyecek. Her maç bizim için önemli. Bizim büyüklüğümüz bunu gerektiriyor. İnanıyoruz, inandık. Galip de gelebilirdik.” ifadelerini kullandı.

Taraftarın desteğine değinen Yanal, “Oyuncuların bunu sürdürmesi ve kazanma arzusu yüksek olması gerekiyor. Bunu da öğrendiğimizi düşünüyorum. Mazeret uydurmadan bütün maçları kazanmalıyız. Taraftara söylenecek aslında hiçbir şey yok. Taraftar her zaman haklıdır. Onların inandıkları takım Fenerbahçe. Fenerbahçe’yi onlar kalplerinde ve ruhlarında barındırıyor. Fenerbahçe’nin büyüklüğü böyle bir büyüklük. Onların verdiği her zaman büyük destek.” şeklinde konuştu.