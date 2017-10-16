Ersun Yanal mahkemeye gidiyor!

TRABZONSPOR, 6-1’lik Akhisar yenilgisinin ardından Teknik Direktör Ersun Yanal’la yollarını ayırma kararı aldı.



FESİHİ KABUL ETMEDİ



Bu ayrılığı Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildiren Bordo-Mavili kulüpte, Ersun Yanal’ın tek taraflı sözleşme feshini kabul etmediği öğrenildi.



750 BİN EURO TALEP ETTİ



Ağustos ayında 150 bin Euro maaşı ödenen Ersun Yanal, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak ayları maaşları toplamı olan 750 bin Euro’yu talep etti. SERT ÇIKIŞLAR OLDU Bu talebin üzerine toplantıda Ersun Yanal’a sert çıkışlar olduğu ifade edildi.



ÜCRET ÖDEMEYECEK



Trabzonspor yönetimi, sözleşmede yer alan ‘Sözleşmesi feshedilmesi durumunda sadece hak ettiği parayı talep edebilir’ maddesi üzerine harekete geçerek Yanal’a ücret ödememe kararı aldı.



MAHKEMEYE GİDİYOR



Bu gelişmenin sonrasında Yanal’ın, Trabzonspor’u kendisine verilmeyen ücretler konusunda mahkemeye vereceği öğrenildi.

