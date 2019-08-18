Ersun Yanal kararını verdi! Yeni transfer hemen 11'e...

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonunda Fenerbahçe, ilk maçını evinde Gazişehir Gaziantep ile oynayacak. Sarı-lacivertli ekip, Gazişehir FK ile lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan tek resmi maç olan Aralık 2003’teki Türkiye Kupası müsabakasını Fenerbahçe, 3-0 kazanmıştı.



Fenerbahçe, Süper Lig’de yeni sezonun açılış mücadelelerinde iç sahada oynadığı maçları kazanıyor. Ligin ilk haftalarında oynadığı son 13 iç saha maçının 12'sinden galip ayrılan sarı-lacivertliler, tek yenilgisini 2003-2004 sezonunda İstanbulspor'a karşı 3-0’lık skorla aldı.



İç sahada 12 maçlık seri



Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig’de oynadığı son 12 iç saha maçında da mağlubiyet almadı. Söz konusu karşılaşmalarda Fenerbahçe, 7 galibiyet, 5 beraberlik elde ederken, seyircisi önündeki son yenilgisini lige geçen sezon yükselen Ankaragücü karşısında 3-1’lik skorla aldı ve bu müsabaka sonrasında takımın başında olan Cocu ile yollar ayrıldı.



Yanal'ın sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor...



Altay

Isla

Zanka

Ersun Yanal'ın, yeni transfer Zanka'yı acil ihtiyaç olan stoper bölgesine monte etmesi bekleniyor.

Jailson

Dirar

Emre

Ozan Tufan

Moses

Rodrigues

Max Kruse

Vedat Muriqi