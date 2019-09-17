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Ersun Yanal, Fenerbahçe'de 3 ismin biletini kesti!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Mehmet Ekici, Zajc ve stoper Sadık ile yolların ayrılmasını istedi.

SPOR 17.09.2019, 11:09
Ersun Yanal, Fenerbahçe'de 3 ismin biletini kesti!
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TARİHİNİN en kötü sezonlarından birini geride bırakan Kanarya, yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro oluşturmak için kadrosunu sil baştan yeniledi. Yaz transfer döneminde çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Fenerbahçe, neredeyse her bölgeye takviye yaptı. Fenerbahçe'de sezon başı transferinin bitimine 1 gün kala, "Kendine kulüp bul" denilen Mehmet Ekici'nin takımdan ayrılmasına kesin gözü ile bakılıyor.

KADRO DIŞI BIRAKILDI

Fanatik'te yer alan habere göre; 29 yaşındaki futbolcu TFF'ye bildirilen 28 kişilik oyuncu kadrosuna dahil edilmedi. Tecrübeli futbolcunun İsrail Ligi ekiplerinden Maccabi Tel Aviv ile anlaştığı iddia edilmişti.

ZAJC DA YOLCU

Geçen sezon ortasında büyük umutlarla transfer edilen Miha Zajc da Ekici'yi takip edecek. Rus takımlarının radarında olan Sloven orta sahanın bu kez ya bonservisiyle ya da kiralık olarak gönderileceği öğrenildi.

SON ADAY İSE SADIK

Bu arada Sadık Çiftpınar'ın da devre arasında takımdan ayrılması beklenirken, halen kapatılamayan açıklar da tamir edilecek.

#Ersun Yanal #Fenerbahçe #teknik direktör
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