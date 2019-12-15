Ersun Yanal: Evet ben suçluyum, bu tepkisizliği kabul edemem
Ersun Yanal 3-1 kaybettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, 'Kimsenin Fenerbahçe'ye zarar vermesine müsaade etmem' ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal, Demir Grup Sivasspor’a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında maçı değerlendiren Yanal, “Tepkiyi veremedik, Fenerbahçe’deki arkadaşlarımıza demek ki bunu öğretemedik. Fenerbahçe, bu oyunu oynarken her an her maçta bu tepkiyi göstermeliydi, bunu göstermedik. Başta ben olmak üzere, tüm arkadaşlarımız zarar vermeyecek tüm önlemi alırız. Bugün oluşan sonucu bu tepkisizlikle nitelendiriyorum. Geçen haftayı gördünüz, tepki buydu, Fenerbahçe bunu yapmalı” dedi.
“FENERBAHÇE GERİ DÖNÜŞ YAPABİLİR”
Beşiktaş derbisiyle ilgili görüşü sorulan Fenerbahçe’nin hocası, “Bir maç daha oynayacağız, Fenerbahçe her türlü tepkiyi gösterebilir ve geriye dönüş yapabilir. Fenerbahçe büyüklüğü başka büyüklük. Bunu sahada oynadığımız oyunla, rakamlarla, istatistiklerle birçok noktada görüyoruz. Diğer takımlar da puan kaybı yapacaklar ve yapıyorlar da” cevabını verdi.
“EVET BEN SUÇLUYUM”
Maçı değerlendiren Yanal, “Bizim tepkisizliğimizden dem vuracağım. Evet, ben suçluyum. Berabereyken, mağlupken, hakemin kararını tartışırken, oyuncuların tepkisizliği olamaz. Bunu öğretememişiz, bu tepkisizliği kabul edemem” dedi.
“KİMSENİN ZARAR VERMESİNE MÜSAADE ETMEM”
Ersun Yanal, “Ben ve bizim gibi çalışanlar da başta olmak üzere, kimsenin Fenerbahçe’ye zarar vermesine müsaade etmem” diyerek sözlerini noktaladı.
Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
|İmsak
|06:30
|Güneş
|07:56
|Öğle
|12:58
|İkindi
|15:28
|Akşam
|17:49
|Yatsı
|19:10
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|15
|33
|2. Beşiktaş
|14
|27
|3. Trabzonspor
|14
|26
|4. Başakşehir
|14
|26
|5. Fenerbahçe
|15
|25
|6. Galatasaray
|15
|24
|7. Alanyaspor
|15
|23
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Göztepe
|15
|20
|10. Gaziantep FK
|15
|20
|11. Denizlispor
|14
|18
|12. Gençlerbirliği
|15
|17
|13. Çaykur Rizespor
|15
|17
|14. Kasımpaşa
|15
|15
|15. Konyaspor
|14
|14
|16. Antalyaspor
|15
|13
|17. Kayserispor
|15
|10
|18. Ankaragücü
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|15
|33
|2. Erzurum BB
|15
|27
|3. Akhisar Bld.Spor
|15
|26
|4. Ümraniye
|15
|25
|5. Menemen Belediyespor
|15
|25
|6. Bursaspor
|14
|23
|7. Fatih Karagümrük
|15
|23
|8. Keçiörengücü
|15
|22
|9. Balıkesirspor
|15
|20
|10. Altay
|15
|20
|11. Giresunspor
|15
|19
|12. İstanbulspor
|15
|18
|13. Adana Demirspor
|15
|18
|14. Altınordu
|14
|13
|15. Osmanlıspor
|15
|11
|16. Boluspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
|16
|32
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Tottenham
|17
|26
|6. M. United
|17
|25
|7. Sheffield United
|17
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Arsenal
|16
|22
|10. Crystal Palace
|16
|22
|11. Newcastle
|17
|22
|12. Burnley
|17
|21
|13. Brighton
|16
|19
|14. Bournemouth
|17
|19
|15. West Ham
|17
|19
|16. Everton
|17
|18
|17. Aston Villa
|17
|15
|18. Southampton
|17
|15
|19. Norwich City
|17
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|35
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|16
|31
|4. Getafe
|17
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|17
|28
|7. Athletic Bilbao
|17
|27
|8. Valencia
|16
|26
|9. Granada
|17
|24
|10. Osasuna
|17
|23
|11. Levante
|17
|23
|12. Real Betis
|17
|23
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Deportivo Alaves
|17
|19
|15. Real Valladolid
|17
|19
|16. Eibar
|17
|16
|17. Mallorca
|17
|15
|18. Celta de Vigo
|17
|14
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|17
|10