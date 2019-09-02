Ersun Yanal'dan maç sonu transfer açıklaması!

MAÇI değerlendiren Yanal transfer hakkında da konuştu. Ersun Yanal, 'Bugünkü en büyük kazanım taraftarların oyuna verdikleri destekti. Oyun disiplininden zaman zaman uzaklaştık ama genelinde bağlı kaldık. Bugün sonucu bireysel performanslar belirledi. Zaman içerisinde bunlar da yükselecektir. Transferle ilgili benim açıklama yapmam doğru olmaz. Bugün sabahtan itibaren açıklanır diye düşünüyorum. Görüşmeler son noktaya geldi.' ifadelerini kullandı.