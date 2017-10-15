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Ersun Yanal'dan istifa sinyali!

Evinde Akhisar'a karşı aldığı 6-1'lik mağlubiyet ardından konuşan Ersun Yanal, "Hep birlikte oturup konuşup gereken kararları almalıyız." dedi

Ersun Yanal'dan istifa sinyali!

Evinde Akhisar'a karşı aldığı 6-1'lik mağlubiyet ardından konuşan Ersun Yanal, "Hep birlikte oturup konuşup gereken kararları almalıyız." dedi

15 Ekim 2017 Pazar 19:19
Ersun Yanal'dan istifa sinyali!
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ERSUN Yanal yaşanan hezimetin ardından yayıncı kuruluşa açıklama yaptı: 

Bu sonuç Trabzonspor'a ve oynamak istediğimiz takıma uygun değil. Biz büyük takımız. Büyük takım gibi oynamak ve böyle davranmak gerekiyor. Bunu yaparken de, gereğini getirmemiz gereken kurallar var. Yeni kurulan, takım olmaya çalışan bir takım. Bir sürece ve birlikteliğe ihtiyaç var. Saha içindeki dağınıklığın yarattığı sonuç ortada... Trabzonspor'un saha içindeki birlikteliğini düzeltmesi için ne yapılması gerekiyorsa hep birlikte bunu yapmalıyız. Yönetimle birbirimize olan güvenimiz ve iletişimimizde bir sorun yok. Hep birlikte oturup konuşup gereken kararları almalıyız. Trabzon'un değerli oyuncuları var. Türkiye'de altyapılar, Türk oyuncular tartışılırken bu oyuncular ülkenin yapıtaşı olacak. Maalesef Türkiye'de böyle problemler yaşandığında hemen sonuç alınması istenir ama bu oldukça maliyetlidir.

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Anahtar Kelimeler:
Ersun Yanal
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