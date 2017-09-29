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Ersun Yanal'dan değişim rüzgarı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacakları zorlu müsabaka öncesi köklü değişikliğe gidecek. Deneyimli teknik adam, en önemli neşteri ise takım savunmasını yeniden dizayn ederek vuracak

Ersun Yanal'dan değişim rüzgarı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacakları zorlu müsabaka öncesi köklü değişikliğe gidecek. Deneyimli teknik adam, en önemli neşteri ise takım savunmasını yeniden dizayn ederek vuracak

29 Eylül 2017 Cuma 12:58
Ersun Yanal'dan değişim rüzgarı
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SAHASINDA Aytemiz Alanyaspor'a 4-3 mağlup olmasının ardından eleştirilerin odağında olan Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynayacakları zorlu Beşiktaş müsabakası öncesi takım içinde bir dizi değişikliğe gidecek. Gol yollarında yaşanan sıkıntıyı Burak Yılmaz'ın transfer edilmesiyle gideren bordo-mavililer savunma hattında ise aynı istikrarı yakalayamadı. 14 gol atan Karadeniz ekibi kalesinde ise 13 gol görerek, ligin en çok gol yiyen takımları arasındaki yerini aldı. Savunmada yaşadığı zafiyetlerle dikkat çeken Karadeniz ekibinde Teknik Direktör Ersun Yanal, Beşiktaş maçı öncesinde en çok bu bölge üzerinde duruyor.

Savunma değişecek

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, sezon başından beri değişikliğe gittiği savunma bölgesinde yine değişiklik yapacak. Sezona savunma bölgesinde Uğur ve Durica ile başlayan ardından Uğur, Mustafa Akbaş yapan deneyimli teknik adam ilerleyen haftalarda ise Mustafa Akbaş ve Okay'a görev verdi. Son hafta ise Okay ve Durica yapan deneyimli teknik adamın Beşiktaş maçında stoper bölgesinde yine değişikliğe gitmesi bekleniyor. Yanal'ın, savunma oyuncularına hazır olun mesajı verirken yeni transfer Hubocan ile birlikte Durica'nın formaya en yakın isim olduğu belirtiliyor.

Özel görüşmeler yapıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Aytemiz Alanyaspor maçında alınan tarihi yenilginin nedenlerini araştırmak için oyuncularıyla özel görüşmeler yapıyor. Olması muhtemel sıkıntıyı tespit edip önlem almayı planlayan deneyimli teknik adam Beşiktaş ile oynanacak olan zorlu müsabaka öncesi motivasyonu sağlayarak İstanbul'a surunsuz gitmek istiyor.

Futbolcular kenetlendi

Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan tarihi yenilginin şokunu yaşayan futbolcular Beşiktaş maçını kazanarak başta yönetime, Teknik Direktör Ersun Yanal ve camiaya kendilerini affettirmeyi arzuluyor. Takım kaptanı Onur Recep Kıvrak, Burak Yılmaz ve Olcay Şahan olmak üzere sık sık bir araya gelen futbolcular durum değerlendirmesi yaparak, motivasyonu üst seviyeye çıkartıp, Beşiktaş'ı İstanbul'da yenmeyi hedefliyorlar. 

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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporErsun YanalSüper Lig
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