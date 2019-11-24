banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Ersun Yanal: Bu sene ligin enteresan geçeceğini düşünüyorum

BtcTurk Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulunan Ersun Yanal maçı değerlendirdi. Yanal, "Mevkinin oyuncusu yoksa, başka birini oynatacağız. 28 kişilik kadroda kim var, kim yok herkes biliyor. Umarım eksiklerimiz haftaya düzelir" dedi.

SPOR 24.11.2019, 23:55
Ersun Yanal: Bu sene ligin enteresan geçeceğini düşünüyorum
banner404

SÜPER Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor’la 0-0 berabere kalırken Ersun Yanal, “Zor bir rakiple oynadık. Eksiklerle oynamaya alıştık. Ama büyük bir takımız. Eksikler bahane olamaz. Bugün de kazanmaya yakındık. Gole de yaklaştık. Futbolda penaltılar kaçar, gol vuruşları olmaz. Futbolcularımız rakibine üstünlük kurdu ama gol atmayı başaramadık” sözleriyle oyunu değerlendirdi.

Ersun Yanal, oyuncu tercihleri hakkında gelen soruya göre “Yeni Malatyaspor’a oyun olarak üstünlük kurduk ama sonuç almayı başaramadık. Mevkinin oyuncusu yoksa, başka birini oynatacağız. 28 kişilik kadroda kim var, kim yok herkes biliyor. Umarım eksiklerimiz haftaya düzelir” ifadelerini kullandı.

Kazanamadıkları hiçbir maç için “Başarılı oldu” diyemeyeceğini aktaran Ersun Yanal, şöyle devam etti:

“Mevcut şartları düşünecek olursak bir dönem sağ bek-sol bek, bir dönem sağ açık-sol açık şimdi santrfor tabii bu yolda bu eksikler olacak ama biz sahaya çıktığımızda bu eksikleri telafi edecek bir takım olmalıyız. Yüzde 60 topa hakimiyetle oynadığımız bir oyun oldu. 20’ye yakın kaleye attığımız şut var. Fenerbahçe ortalamasına yakın bir oyundu ama bu oyunu tabii ki golle süslemek gerekiyordu. Oyuncuların sahadaki performansları, rakibe karşı olan tutumu bize yakın olan oyunu çevirmek üzereydik. Bu oyunun bizim lehimize dönmesi için fırsatta yakaladık. Son dakikada bu olsaydı daha farklı olabilirdi.”

“İLGİNÇ BİR LİG YAŞIYORUZ”
Ersun Yanal, ligde 8 takımın çok yakın puanlarla devam ettiklerine dikkati çekerek, “İlginç bir lig yaşıyoruz, üçte birlik bölümü bitirdik, oldukça düşük bir puan barajıyla gidiyoruz. Bu sene ligin enteresan geçeceğini düşünüyorum. Bizde özellikle gol performansımızı artırıp, bir an önce diğer gol pozisyonundaki oyuncularımızı devreye sokup, bu yarışta yine yüksek performans sergilemek istiyoruz” diye konuştu.

“GALİBİYET BİZİM TEK SLOGANIMIZDIR”
Bir gazetecinin “Garry Rodrigues oyuna girdikten sonra Fenerbahçe daha etkili oldu. Rodrigues’i oyuna geç aldığınızı düşünüyor musunuz?” sorusuna Yanal, “Her oyunun bir planı var. Bugünkü planda da istediğimiz, organize ettiğimiz plana uyduk. Bana göre zaman doğruydu, pozisyona da girdi. Olsaydı, şimdi bunları konuşmuyor olurduk. Tabii sonuca göre konuşuyoruz ama ben performansından memnunum” yanıtını verdi.

Ersun Yanal, bir başka gazetecinin “Fenerbahçe 1 puan mı kazandı, yoksa 3 puan mı kaybetti?” sorusuna, “Fenerbahçe galibiyetle mutlu olur. Galibiyet bizim tek sloganımızdır. Biz galip gelmek için sahaya çıkarız” cevabını verdi.

#ersun #yanal #Fenerbahçe #Malatyaspor
Yorumlar (0)
14°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
banner384
Namaz Vakti 25 Kasım 2019
İmsak 06:14
Güneş 07:38
Öğle 12:49
İkindi 15:28
Akşam 17:50
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 12 24
2. Trabzonspor 12 22
3. Başakşehir 12 22
4. Fenerbahçe 12 21
5. Beşiktaş 12 21
6. Malatyaspor 12 19
7. Alanyaspor 12 19
8. Galatasaray 12 19
9. Göztepe 12 16
10. Gaziantep FK 11 15
11. Denizlispor 12 14
12. Çaykur Rizespor 12 14
13. Gençlerbirliği 12 13
14. Konyaspor 12 13
15. Kasımpaşa 12 12
16. Antalyaspor 11 11
17. Ankaragücü 12 9
18. Kayserispor 12 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 12 24
2. Ümraniye 12 21
3. Akhisar Bld.Spor 12 21
4. Erzurum BB 12 21
5. Bursaspor 12 20
6. Menemen Belediyespor 12 20
7. Fatih Karagümrük 12 19
8. Balıkesirspor 12 18
9. Keçiörengücü 12 18
10. Adana Demirspor 12 15
11. Altay 12 15
12. Giresunspor 12 13
13. İstanbulspor 12 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 12 10
16. Adanaspor 12 9
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 12 1
Takımlar O P
1. Liverpool 13 37
2. Leicester City 13 29
3. Man City 13 28
4. Chelsea 13 26
5. Wolverhampton 13 19
6. Sheffield United 13 18
7. Burnley 13 18
8. Arsenal 13 18
9. M. United 13 17
10. Tottenham 13 17
11. Bournemouth 13 16
12. Brighton 13 15
13. Crystal Palace 13 15
14. Newcastle 12 15
15. Everton 13 14
16. West Ham 13 13
17. Aston Villa 12 11
18. Norwich City 13 10
19. Southampton 13 9
20. Watford 13 8
Takımlar O P
1. Barcelona 13 28
2. Real Madrid 13 28
3. Atletico Madrid 14 25
4. Sevilla 13 24
5. Athletic Bilbao 14 23
6. Real Sociedad 14 23
7. Getafe 14 21
8. Granada 14 21
9. Levante 14 20
10. Valencia 14 20
11. Osasuna 14 19
12. Villarreal 14 18
13. Deportivo Alaves 14 18
14. Real Valladolid 13 17
15. Real Betis 14 16
16. Eibar 14 15
17. Mallorca 14 14
18. Celta de Vigo 14 12
19. Espanyol 14 9
20. Leganés 14 6
banner440
banner545