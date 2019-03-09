Ersun Yanal: Bazı oyuncularımız bu atmosferi kaldırmakta güçlük çekiyor

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal, Medipol Başakşehir’e 2-1 yenildikleri maçtan sonra yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Kaçırdıkları gol pozisyonlarına değinen tecrübeli çalıştırıcı, “İlk yarının 20 dakikasında topa sahip olma oranımız yüzde 30’a yüzde 70’ti. Oyuna yine hakimdik. Sadece bir 25 dakikalık oyun var orada oldukça kötüydük. Girdiğimiz pozisyonlar var. Bunu yapamazsanız rakibiniz sizi cezalandırır. Hak ettiğimiz bir sonuç olduğunu düşünmüyorum. Futbol birlikte oynanan bir oyun. Hataları birlikte üstlenilen bir oyun.” ifadelerini kullandı.

Eksik oyuncularının yokluğunu hissettiklerini söyleyen Yanal, “Nasıl golü nasıl yiyorsan, kaçırıyorsan bütün takımın mücadelesiyle değerlendirmek lazım. Fenerbahçe zorlu bir dönem geçiriyor. Takımın kurgusundaki oyunculardan bazılarını kullanamamak oldukça etkiledi bizi. Oyun olarak olmasa da sonuç olarak yansıdığını düşünüyorum.” dedi.

Bazı futbolcuların atmosferi kaldıramadığına değinen Yanal, “Oynadığımız oyunun karşılığnı alamadığmızı düşünüyorum. Maçın devamında bizi destekleyen taraftarın coşkusunu anlıyorum. Ama atabileceğimiz goller varken 1 golle sonuca vardık. Çok fazla top kayıpları yaptık. Bazı oyuncularımız bu atmosferleri kaldırmakta güçlük çekiyor. Fenerbahçe burası, büyük takım atmosferini kaldırmak kolay değil.” şeklinde konuştu.