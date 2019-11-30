Ersun Yanal: Adalet yoksa futbol da yok

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig’in 13. haftasında 2-2 berabere kaldıkları Göztepe maçının ardından konuştu.

Geçen hafta oynadıkları Yeni Malatya maçında kaleci Farnolle’ün kurtardığı penaltıda kalecinin ayağının çizgide olmaması nedeniyle atışın tekrar edilmediğine dikkat çeken Yanal, Göztepe maçında aynı pozisyonun kendilerine olduğunda atışın tekrarlanmasına tepki gösterdi.

Çifte standart olduğunu söyleyen Yanal şu ifadeleri kullandı:

“Bugün futbol konuşmak istemiyorum. Çünkü bugün bu maç yine tarihe geçti. Çifte standart ortada. Çünkü bugün Fenerbahçe’nin oynadığı maç tarihe geçti. VAR’dır kural hatasıdır, değildir. Hakemin verdiği kararları tartışmıyorum ama bunun bir önceki haftası da var, bugünü de var.”

“ADALET YOKSA FUTBOL DA YOK”

“Golü attıktan sonra maçın şekli değişecek, VAR devreye giriyor. Bunun içinden nasıl çıkacağız? Adalet yoksa futbol da yok. Bu adalet çifte standartla uygulanırsa nasıl olacak? Ali gider, Mehmet gider, Ersun gider problem değil. Biz kendi içimizde hesaplaşırız. Ama bunun hesabını kim verecek?”