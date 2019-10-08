Ersun Yanal 4 ismin biletini kesti! Yönetime talimatı verdi
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal, Sadık Çiftpınar, Isla, Mehmet Ekici ve Zajc'in takımdan gönderilmesi için talimat verdi.
SPOR 08.10.2019, 11:39
SÜPER Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal'ın devre arası için yönetime şok bir rapor sunduğu ileri sürüldü.
4 FUTBOLCU İÇİN TALİMAT VERİLDİ
Buna göre Yanal'ın geçen sezonun devre arasında Yeni Malatya'dan transfer edilen Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra TFF'ye gönderilen kadroda yer verilmeyen Mehmet Ekici, sağ bek Maurico Isla ve 10 numara Miha Zajc'ın biletini kestiği öğrenildi. Yönetimin dört futbolcudan kendilerine kulüp bulması için talimat verdiği belirtiliyor. Bu arada Ersun Yanal'ın devre arasında savunma ve kanatlara takviye de istediği ifade ediliyor.
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