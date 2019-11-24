Ersan Parlatan: Savaşarak kazandık

MAÇIN ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ersan Parlatan, zor bir maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Parlatan, "Tabii ki zor bir maç oldu. Öncelikle çok sevinçliyiz buradan 3 puan aldığımız için. Maçın genel anlamına bakılınca, bence ortada olan bir maçtı. Pozitif futbol oynamayı düşünen iki denk rakip bugün sahada olunca, çok çetin bir mücadele geçti. Belki pozisyon açısından çok pozisyonlar olmasa da bize göre futbol anlamında yine kaliteli bir maçtı. Tabii ki buradan 3 puan almamız bizim hedeflediğimiz bir şeydi, biz buraya 1 puan almak için gelmedik, 3 puan almak için geldik. Sonuç itibariyle 1-0 ile 3 puan almak bizi çok mutlu etti. Takımın özverisi bilhassa son 20 dakika, golden sonra bütün toplara hamle yapma şansı bulması, adeta savaşarak bu 3 puanı sahiplenmesi bizi ayrı bir şekilde mutlu etti. Zaman zaman futbolumuzu yansıtabiliyoruz, bizim felsefemizi yansıtabiliyoruz, bu da bizi çok sevindiriyor, bunu çoğaltmak istiyoruz. Sonuç itibari ile bunu yapacağımıza inanıyoruz, umarım iyi günler güzel günler bizi bekliyor" dedi.