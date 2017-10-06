Errick McCollum: 'Kazanma kültürü olan bir takımın parçasıyım'

ANADOLU Efes, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, düzenlenen medya gününde bu sezon yeni transfer edilen Amerikalı Errick McCollum, açıklamalarda bulundu.

“Teklif Temmuz ortasında geldi”

Lacivert-beyazlılardan teklifin Temmuz ayının ortasında geldiğini belirten McCollum, “Teklif geldikten sonra menajerimle inceledik. Birkaç gün sonra da teklifi kabul ettim” şeklinde konuştu. Efes’de daha yeni olduğunu vurgulayan yıldız oyuncu, “Takımla yaklaşık 5 haftadır birlikteyim. Kazanma kültürü olan ve kazanmayı işin merkezine koyan bir takımın parçasıyım” dedi.

"Perasovic, kendini basketbola adamış biri”

Başantrenörleri Velimir Perasovic hakkında açıklamalarda bulunan Amerikalı oyuncu, “O kendini adamış biri. Gününün büyük bölümünü basketbola ayıran bir antrenör. Oyuncusunun daha iyi olması için gayret gösteren bunun için de oyuncuya yardım eden bir koç” diye konuştu.

“Euroleague’deki çoğu takım eklemelerle yoluna devam ediyor”

Takımın yeni ve genç oyunculardan kurulu olduğunu söyleyen 29 yaşındaki basketbolcu, ”Euroleague’deki çoğu takım küçük eklemelerle yoluna devam ediyor. Biz bunu avantaja çevirebiliriz. Birbirimizi tanımak için büyük fırsatlar var. Bunu avantaja çevirmek için çok çalışmamız ve birbirimizle çok iyi iletişim halinde olmalıyız” ifadelerini kullandı.

“Cedi Osman’ın işi biraz zor gibi”

NBA’de başarılı olmak için çok fazla değişkenin bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan başarılı basketbolcu, “Cedi Osman’ın işi biraz zor gibi. Çünkü şampiyonluğa oynayan bir takıma gitti. Furkan Korkmaz da daha genç ve süre bulabileceği bir takıma gitti. Neler olup, biteceğini göreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.