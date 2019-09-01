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Erol Bulut'u unutmadılar

Yeni Malatyaspor-Alanyaspor müsabakası eski dostları bir araya getirdi

SPOR 01.09.2019, 23:25 Enes Subaşı
Erol Bulut'u unutmadılar
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İKİ sezon çalıştırdığı Yeni Malatyaspor'la başarılı bir performans sergileyen Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'u Malatya deplasmanında sevenleri yalnız bırakmadı.

Yeni Malatyaspor'lu taraftarlar, Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un kaldığı otele giderek genç teknik adam lehine tezahüratlar yaptı. Bu tabloya sessiz kalmayan Bulut, odasından inerek Malatyalı taraftarların yanına gitti. Taraftarlarla kucaklaşan başarılı teknik adam duygusal anlar yaşadı. Sarı kırmızılı taraftarlar daha sonra getirdikleri çiçeği Bulut'a vererek, birlikte fotoğraf çektirdiler.

#Yeni Malatyaspor #Alanyaspor
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