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Erol Bulut: Tek sıkıntımız gol atmak

Göztepe karşısında iyi bir futbol sergilediklerini ancak gol atamadıklarını söyleyen Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Aslında iyi top oynuyoruz, kalemizde pozisyon vermiyoruz ama çalışmamıza rağmen gol atamıyoruz" dedi.

SPOR 24.11.2019, 19:58
Erol Bulut: Tek sıkıntımız gol atmak
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AYTEMİZ Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 1-0 kaybedilen Göztepe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. İstemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ve haftalardır sıkıntı yaşadıklarını belirten Erol Bulut, "Üstün oynamamıza ve yeterince gol pozisyonuna girmemize rağmen topu fileyle buluşturamıyoruz. En büyük sıkıntımız o haftalardır. Nitekim aynı şekilde kalemizde 1-2 tane pozisyon yaşıyorsunuz, biri gol oluyor. Şansla da olsa, penaltıyla da olsa, geçen hafta oynadığımız Trabzonspor maçı gibi, o zaman mağlup oluyorsunuz. Futbolda ne kadar üstün oynarsanız oynayın gol atamadıktan sonra maç kazanamıyorsunuz. Bizim en büyük sıkıntımız şuan maalesef o. Yeterince gol pozisyonuna giriyoruz, defans anlamında rakibe hemen hemen hiç pozisyon vermiyoruz ama aması var. Aması işte yakaladığımız pozisyonları gole çeviremiyoruz. Rakip 1-2'ye kalıyor, birini gole çevirince ondan sonra daha stres yaşıyorsun. Çünkü 2 atman lazım maçı kazanman için. Zaten bunu başaramıyorsun, 1 tane atamıyoruz, kaldı ki iki tane atacağız. Maalesef yük birkaç futbolcunun üzerine binmiş o konuda, hücum anlamında. Onlar da zaten kaçırınca gol atacak adam bulamıyorsunuz, sorunumuz o" dedi. 

'İYİ TOP OYNUYORUZ'

Bir gazetecinin Onur ve Welinton yerine bu maçta Baiano ile Caulker'e forma vermesinin nedenini sorması üzerine Bulut, "Welinton’u performansından dolayı değil daha çok rakip Jerome’nin kafa toplarıyla ve defansta yaşayacağımız sıkıntıları düşünerek bu maç Caulker'i oynattım. Bugün de iyi bir maç çıkardı ama Welinton'un performansından dolayı değil sistemden ve rakip forvetten dolayı oynattık. Baiano'ya hücumda daha etkili olmak için şans verdik. Baiano hücum anlamında iyi ama o da uzun zamandır oynamadı. Zaten sağ kanat varyasyonlarımızda etkili olduk, Efecan ve Baiano üzerinden yakaladığımız pozisyonları değerlendirmedik. Efecan olsun, Cisse olsun, Bakasetas olsun, oyuna iyi başladı, pozisyonları da vardı ama golü bulamadık. Bir daha tekrarlıyorum; en büyük sıkıntımız gol atamamak. Aslında iyi top oynuyoruz, kalemizde pozisyon vermiyoruz, gol atamıyoruz, çalışmamıza rağmen. Bu hafta gerçekten hücum anlamında çok çalıştık ama bazen böyle bir periyottan geçiyorsunuz. Biz öyle bir periyot yaşıyoruz. Sezona 4 galibiyetle başladık. Önemli olan 4 galibiyet veya 4 mağlubiyetle başlamak değil. Bir ortalama, bir istikrar yakalamanız gerekiyor. Biz iyi başladık ama istikrardan şuan biraz düşüşteyiz, gol atamadığımızdan dolayı ama performans olarak baktığımızda iyi oynuyoruz" ifadelerini kullandı.

#Erol #bulut #Alanyaspor #Göztepe
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