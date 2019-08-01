Erol Bulut: 'Tecrübe kazandık'

ALANYASPOR Teknik Direktörü Erol Bulut, Avusturya'nın Salzburg şehrine bağlı Leogang bölgesinde devam eden yeni sezon hazırlıklarında gazetecilere konuştu. Medipol Başakşehir'de birlikte çalıştığı teknik direktör Avcı'nın Beşiktaş'ın başına geçmesini değerlendiren Bulut, "Abdullah hocanın son 5 senede Başakşehir ile yaptıkları ortada. Her sene üzerine koyarak giden bir takım vardı. İki kere şampiyonluğa çok yaklaştı. Abdullah hoca da Beşiktaş'ı seçti. Sonuçta hedefe ulaşıp kupa kazanmak istiyor. Başakşehir'deki başarıyı Beşiktaş'ta da devam ettireceğini düşünüyorum. Tabii ki zor olacak. Bildiğim kadarıyla transfer dönemi onlarda da sıkıntılı geçiyor. Büyük bir camiada baskı, stres ve beklentiler yüksek ama üstesinden geleceğini düşünüyorum" diye konuştu.

'BANA TEKLİF GELMEDİ'

Abdullah Avcı'nın ayrılmasından sonra Medipol Başakşehir'den bir teklif almadığını aktaran Erol Bulut, "Başakşehir'de 3 yıl çalıştım. Abdullah hoca ile güzel başarılara imza attık. İlk 2 senede 4. olduk. Üçüncü senemizde 2. olup Şampiyonlar Ligi elemesine kadar takımı getirdik. Çok yazılıp çizildi ama Başakşehir ile teknik direktörlük için görüşmemiz olmadı. Kulübe halen yakınlığım var ama teknik direktörlük teklifi gelmedi" dedi.

'DOLU DOLU YAŞADIK'

Malatyaspor'da ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadığını hatırlatan Bulut, "2012'de futbolculuk kariyerimi noktaladıktan sonra yardımcı antrenörlüğe başladım. 5 senelik bir yardımcı antrenörlük dönemim oldu. Ondan sonra teknik direktörlüğe Malatyaspor'da başladım. Kolay değil, ilk deneyimimdi. Başarılı olmak istiyorsun. Allah'a şükürler olsun Malatya'da hem ilk senede hem de ikinci senede üstüne koyarak bir performans çizdik. Çok zorluklar çektik ama o zorluklar bizi istediğimiz hedeflere ulaştırdı. Her şeyi dolu dolu yaşadık, tecrübe kazandık. Şimdi Alanyaspor'da yeni bir döneme başladık. Burada da inşallah sezon sonunda istediğimiz hedeflere ulaşmayı başarırız" ifadelerini kullandı.