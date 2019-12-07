Erol Bulut'tan dikkat çeken açıklama: Bu kadar pozisyona Real ya da PSG girmiştir

EROL Bulut'un açıklamaları:

"Üstün oynayan bizdik golü bulan Galatasaray oldu. İlk yarıda sadece iki pozisyon verdik saymadım ama bizim yeterince pozisyonumuz vardı. Muslera iyi kurtarışlar yaptı. Biz takım olarak daha iyi oynadık. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Bu statta bu sezon bu kadar pozisyona girildi mi bilmiyorum. Real Madrid ya da PSG girmiştir. Önümüzdeki hafta kazanıp devam etmek istiyoruz. Kadromuz geniş değil. İyi futbolcularımız var ama gol yollarında zaaflarımız var. Bu maçta pozisyonları değerlendiremedik. Büyük takıma karşı değerlendiremeyince kaybediyorsunuz. Muslera gibi bir kaleci olunca kazanamıyorsunuz. Cisse de son haftalarda çok kaçırıyordu. Keşke bugün golleri atmış olsaydık, farklı şeyler konuşurduk."