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Erol Bulut: Sadece gol eksikti

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 0-0 biten Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün yine yeterince gol pozisyonuna girdik. Rakibimize sadece bir gol pozisyonu verdik. Başakşehir gibi bir takımı, ofansif hattına baktığınızda çok etkili futbolcuları olduğunu görüyorsunuz ama biz bu rakibe karşı önlemimizi aldık, çok iyi çalıştık ve iyi de yaptık" dedi.

SPOR 02.11.2019, 21:14 02.11.2019, 21:18
Erol Bulut: Sadece gol eksikti
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SÜPER Lig'in 10. haftasında karşılaşan Aytemiz Alanyaspor ile Medipol Başakşehir'in golsüz berabere biten maçının ardından konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, zorlu bir maç oynadıklarını söyledi. Basın toplantısında konuşan Erol Bulut, "Bugün zor bir maçta, Bahçeşehir karşısında, aslında bir puan baktığınızda iyi görünüyor ama biz bugün maalesef 2 puan kaybetmiş gibi gözüküyoruz. Çünkü bugün gerçekten takım defans anlamında olsun, mücadele anlamında olsun çok iyi işler yaptı. Hücum anlamında da çok iyi işler yaptılar ama maalesef o bir gol eksikti, yeterince gol pozisyonuna girdik. Rakibimize sadece bir gol pozisyonu verdik. Başakşehir gibi bir takımı, ofansif hattına baktığınızda çok etkili futbolcuları olduğunu görüyorsunuz ama biz bu rakibe karşı önlemimizi aldık, çok iyi çalıştık ve iyi de yaptık. Oyuncularımı bu mücadeleden, oyundan dolayı tebrik ediyorum" dedi. 

'ÜSTÜN OYNAYAN ALANYASPOR'
Bir gazetecinin son maçlarda 4 beraberlik olduğunu belirterek takımının bir konsantrasyon kaybının olup olmadığı sorusu üzerine Erol Bulut, "Deplasmanda olsun, evimizde olsun hep üstün oynayan takım Alanyaspor. Sadece bazen gol eksiğimiz var, gol atamıyoruz. Belki Gençlerbirliği maçında ve Gaziantep maçında, diğer maçlara kıyasladığınızda çok üst düzey performans göstermedik ama yine de etkin takımdık ve kazanabileceğimiz maçlardı hepsi. Kaybettiğimiz maçlar dahil, kaybettiğimiz Beşiktaş maçı var, orada da üstün takım olan, yeterince gol pozisyonuna giren ama golü bulamayan bir Alanyaspor vardı. Bazı sıkıntılar yaşıyoruz, çalışacağız, lig 34 hafta" cevabını verdi.

'BİZİM İÇİN DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK'
Süper Lig'in 11. haftasında karşılaşacakları Trabzonspor maçını da değerlendiren Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Önümüzdeki haftada zor bir maçımız olacak. Trabzonspor bu hafta kaybedebilir ama sonuçta siz Trabzonspor’a karşı oynuyorsunuz. İyi bir ekip, iyi maçları oldu. Biz her zaman sahaya zaten 1 puan alarak çıkıyoruz. Çünkü maç 0-0 başlıyor. Daha fazla alabiliyorsak, fazlasını almaya çalışıyoruz. Bizim için değişen bir şey yok" diye konuştu.

#bulut #Erol #Başakşehir #Alanyaspor
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