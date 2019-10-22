Erol Bulut: 'Penaltı, penaltı değildi'

LİDER Aytemiz Alanyaspor'da Gaziantep maçı hazırlıkları bugün başladı. Ligin 9. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü saat 17.30'da Güneydoğu ekibi Gaziantep'e konuk olacak olan turuncu yeşilliler, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut gözetiminde çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan ve ardından pas çalışmasıyla devam eden antrenmana, sakatlıkları devam eden Lokman Gör ve Juanfran Moreno katılmadı. İdmanda gazetecilere konuşan Teknik Direktör Erol Bulut, Rizespor maçında iyi bir performans sergilediklerini ve haklı bir skor aldıklarını söyledi. Bulut, "Çaykur Rizespor maçında iyi oynadık. Gerçekten hücum anlamında olsun savunma anlamında olsun iyi bir performans gösterdik. Yediğimiz gollere baktığımızda ise bence penaltı olan pozisyon penaltı değildi. İkinci golde serbest atıştan doğrudan kaleye yapılan bir vuruş oldu" dedi.

'ANTEP ATLETİK BİR TAKIM'

Aynı performansı Beşiktaş ve Sivasspor maçlarında da sergilediklerini ifade eden deneyimli teknik adam, "Beşiktaş karşısında da iyi bir performans gösterdik. Aynı şekilde Sivasspor maçında pozsiyonlar bulduk ama maalesef istediğimiz gibi değerlendirmedik. Rizespor karşısında yakaladığımız pozsiyonları daha iyi değerlendirdik. 5-2'lik birgalibiyet oldu. Farklı da olabilirdi. Şimdi önümüzde Gaziantep maçı var. Gerçekten zor bir maç olacak. Gaziantep belki lige istediği gibi başlayamadı ama sonra iyi sonuçlar elde etti. Atletik bir takım. Onlarda kendi evlerinde puan almak isteyeceklerdir. Ama biz kendi sahamızda oynadığımız futbolu aynı şekilde orada da devam ettirmek istiyoruz. Puan ve puanlarla dönmek istiyoruz. İnşallah başarırız" dedi.

'ZOR BİR SÜREÇ GELİYOR'

Son haftalarda artan sakatlıklarla ilgili de konuşan Erol Bulut, "Lokman'ı biliyorsunuz, çapraz bağı ameliyatı oldu. Ocak sonunda aramıza katılacak. Aynı şekilde Juanfran, onun sakatlığı biraz daha uzun sürecek. Mart sonu gibi bize geri dönecek. Onun dışında ufak tefek sakatlıklar var. Salih'in sakatlığı vardı. O aramıza katıldı, idmanlara çıkıyor. Zor bir süreç bizi bekliyor. İyi takımlara karşı oynayacağız. Gaziantep maçının ardından kupa maçımız var. Sonra Başakşehir ve Trabzonspor maçlarımız var. Biz sahaya çıktığımızda her zaman puan için çıkıyoruz. Çünkü sahaya çıktığınızda puan cebinizde başlıyorsunuz, skor 0-0 başlıyor. Biz daha fazlasını almaya çalışacağız. Biz her maça aynı şekilde hazırlanıyoruz. Aynı düşünceylesahaya çıkıyoruz. Bu düşüncemiz sezon sonuna bu şekilde devam edecek" şeklinde konuştu.

'ÖNÜMÜZDE 26 HAFTA VAR'

Bir gazetecinin sorduğu "Lig başlarken deselerdi ki 'Alanyaspor lider olacak.' Siz bu başarıyı bekliyor muydunuz" sorusunu da cevaplayan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Hedefimizin üst sıralar olduğu zaten vardı. Lige hazırlanırken Avusturya kampında son oynadığımız Brescia maçında ortaya koyduğumuz performansla zaten göstermiştik. Sezona da iyi başladık. Başlangıç devam etti ve bu duruma geldik. Ama bu demek değil ki burada her şey bitti. Sadece 8 maç oynadık. Önümüzde daha 26 hafta var. Önemli olan sezon sonunda üst sıralarda olabilmek" ifadelerini kullandı.