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Erol Bulut: Olmayan bir faulden gol yedik

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Gaziantep maçının ardından yaptığı açıklamada, "Olmayan bir faulden son dakikalarda gol yedik ve 2 puan kaybettik" dedi.

SPOR 26.10.2019, 21:10
Erol Bulut: Olmayan bir faulden gol yedik
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SÜPER Lig'in 9. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olan Aytemiz Alanyaspor, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut maçın ardından yaptığı değerlendirmede, fırsatları değerlendiremedikleri maçta olmayan bir faulden gelen golle 2 puan kaybettiklerini söyledi. Son dakikalarda gol yedikleri için üzgün olduklarını belirten Erol Bulut, "Gaziantep'in zor bir deplasman olduğunu buraya gelmeden önce de biliyorduk. Gaziantep ekibi yeni olmasına rağmen iyi bir takım. Biz buradan üç puanla ayrılmak istiyorduk ama son dakikalarda olmayan bir faulden gol yedik ve berabere kaldık. Aslında biz yakaladığımız pozisyonları değerlendirseydik sonuç çok daha farklı olurdu.Buradan rahat bir galibiyetle dönebilirdik ama olmadı. Fırsatları değerlendiremeyince de işe böyle olmayan bir faulden gol yeyip bir puana razı olduk" ifadelerini kullandı.

#Gaziantep #Alanyaspor #Erol #bulut
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