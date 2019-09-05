Erol Bulut: 'Malatyaspor maçında mesajı aldık'

SÜPER Lig'de lider Alanyaspor, ligin 4. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bu akşam başladı. Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenmana Milli Takımlarda bulunan Efecan Karaca, Umut Güneş, Manolis Siopis ve sakatlıkları süren Haydar Yılmaz ile Lokman Gör katılmadı. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından kondisyon çalışması yapan turuncu yeşilliler, antrenmanın ikinci bölümünde ise çift kale maç yaptılar.

"34 HAFTANIN SONU ÖNEMLİ"

Antrenmanda gazetecilere röportaj veren Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, istedikleri doğrultuda ilerlediklerini vurguladı. Bulut, "Tabi lider olmak güzel bir duygu ama diyelim ki sadece 3 maç oynadık. Lig 34 hafta, 34 hafta sonra nerede olacağımız bizim için çok önemli. Şu anda lider olmak güzel. 3 maçta galip geldik. İstediğimiz doğrultuda yolumuza devam ediyoruz. Futbolcularımız en iyi şekilde bizim verdiğimiz bilgileri sahaya yansıtıyor. O bizi memnun ediyor. Sonradan oyuna giren oyuncular da ilk 11'de başlayanları aratmıyor. Bu, gelecek hafta bizim için çok önemli olacak. Çünkü sakatlıklar olacak, sarı kart cezalıları olacak. Bu yüzden yedek kulübesinden gelenlerin de iyi performansı vermesi mutluluk verici" dedi.

"ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR"

Süper Lig'de 2 puanla gerisinden gelen Fenerbahçe'yi yenerek puan farkını açmak istediklerini söyleyen Erol Bulut, "Önümüzde oynayacağımız zor bir maç var. Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız. Kendi evimizde oynayacağız. Yeterince zamanımız var, o maça da en iyi şekilde hazırlanacağız. Milli takımdaki futbolcularımız da haftaya bize katılacak. Tabi biz iyi analiz edip hem hücum anlamında, hem defans anlamında yapmak istediklerimizi çalışıp maçta en iyi şekilde sahaya yansıtıp ve 3 puanı almak gibi bir hedefimiz var.

"3-2'DEN SONRA KRİZE GİRDİK"

Üst sıralarda bulunmanın takıma veya rakip takıma psikolojik bir etkisinin bulunup bulunmadığı ve bunun avantaj mı yoksa dezavantaj mı olduğu sorusu yöneltilen Erol Bulut, "Kovalanmak mı istersiniz yoksa kovalamak mı istersiniz. Bunu futbolcuya sormamız daha doğru olur. Sonuçta her futbolcu kovalamak istemez, kovalanmak isteyen olur. Bunun tersi de olabilir. Biz şuan bulunduğumuz konumdan mutluyuz. Futbolcularımızın da ayağının yere basacağını düşünüyorum. Son oynanan Malatyaspor maçına baktığımız zaman 3-0'lık bir ilk yarı. İkinci yarı da biraz rehavet oldu, erken gol yedik, biraz strese girdik ama 3-1'den sonra 4-1, 5-1 de yapabilirdik. Olmadı, biraz krize girdik 3-2'den sonra. Bunun bize iyi bir mesaj olması gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçe maçı için. Maç 90 dakika. Bazen 95, bazen 98 dakika. O yüzden maç düdüğü çalana kadar biraz konsantre olmamız gerekiyor. Bu maç öyle bir maç. 1. saniyeden, 90, 96. dakikalara kadar yüzde yüz konsantre olup iyi bir maç oynamak istiyoruz. Futbolcularımız zaten bu maça en iyi şekilde hazır olacaktır. İnşallah istediğimiz puan ve puanları alarak yolumuza devam ederiz" şeklinde konuştu.

"TARAFTAR YANIMIZDA OLSUN"

Taraftarlara da mesaj yollayan Teknik Direktör Erol Bulut, "Taraftarımız bizi zaten hem evimizde olsun, hem de deplasmanda olsun en iyi şekilde destekliyor. Tabi Fenerbahçe maçı olmasıyla birlikte, stadın dolmasını ümit ediyoruz. Bunun da olacağını düşünüyorum. Daha önce de söylediğim gibi; 12. güç olarak arkamızda olmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.