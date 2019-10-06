Erol Bulut: Makas daraldı
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 2-0 kaybedilen Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, "Büyük takımların düşüşü sadece onlara bağlı değil, Anadolu takımlarına da bağlı. Karşılık gösteren Anadolu takımları var. Makas daraldı, eskisi gibi arada çok büyük farklılık yok. Biz de elimizden geleni yapacağız" dedi.
SÜPER Lig'de lider Aytemiz Alanyaspor'un Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş’a 2-0 yenildikleri maçta çok pozisyon bulduklarını ama değerlendiremediklerini söyledi. Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya çok iyi başladıklarını belirterek, "İlk yarıda yakaladığımız birkaç pozisyon vardı. Çok gol pozisyonuna girdik, maalesef değerlendiremedik" dedi. İkinci golü yedikten sonra oyuncularının her şeyi denediğini kaydeden Bulut, "Verdikleri mücadeleden dolayı oyuncularımı kutluyorum. Pozisyonları değerlendiremediğinizde bunlar oluyor" ifadelerini kullandı. İyi bir çıkış yakaladıklarını da sözlerine ekleyen deneyimli teknik adam, "Büyük takımların düşüşü sadece onlara bağlı değil, Anadolu takımlarına da bağlı. Karşılık gösteren Anadolu takımları var. Makas daraldı, eskisi gibi arada çok büyük farklılık yok. Biz de elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
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|-2
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|8
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|8
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|8
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|3. Granada
|8
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