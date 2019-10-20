Erol Bulut: Lider olarak devam ediyoruz
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Oyuncularımı gösterdikleri mücadele ve oyundan dolayı tebrik ediyorum. İstediğimiz şekilde 3 puanımızı alıp, yolumuza Süper Lig’in lideri olarak devam ediyoruz" dedi.
SÜPER Lig’in 8. haftasında karşılaşan Aytemiz Alanyaspor ile Çaykur Rizespor maçının ardından her iki takımın teknik direktörü de maçı değerlendirdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Maçtan önce parolamız kesinlikle 3 puan almaktı. Son maçlarımıza baktığımızda Beşiktaş maçı olsun, hatta Sivasspor maçı olsun kaçırdığımız yeterince gol pozisyonu vardı. Bugün Allah’a şükür futbolcularım yakaladığımız çoğu pozisyonu iyi değerlendirdiler. Hatta daha fazlasını değerlendirip çok farklı bir skor çıkabilirdi. Oyuncularımı tebrik ediyorum gösterdikleri mücadele ve oyundan dolayı. İstediğimiz şekilde 3 puanımızı alıp, yolumuza Süper Lig’in lideri olarak devam ediyoruz" dedi. Bir gazetecinin, sağ kanatta Juanfran’ın sakatlığının ardından ilk kez forma giyen Onur Bulut’un performansını sorması üzerine Bulut, "İlk maçı olmasına rağmen biraz heyecanlıydı ama gerçekten çok iyi bir oyun sergiledi. İnşallah diğer haftalarda da bu şekilde devam eder" diye konuştu.
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