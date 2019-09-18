Erol Bulut 'kural ihlali' iddialarını cevapladı

AYTEMİZ Alanyaspor, Süper Lig'in 5. hafta maçında 22 Eylül Pazar günü saat 16.30'da deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Mücadelenin hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla başlayan turuncu yeşilliler, bu akşam da çalışmalarını sürdürdü. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde saat 18.00'de başlayan antrenman, Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde gerçekleşti. İdmana yerde yapılan aletli ısınma hareketleri ile başlayan turuncu yeşilliler, daha sonra gruplar halinde ayak tenisi oynadı. Antrenmanın basına kapalı olan ikinci bölümünde ise çift kale maçı yapıldı.

Antrenman öncesinde gazetecilere konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, kural hatası iddiaları ile ilgili konuştu. Bulut, "Bizim işimiz saha içindeki işler ve onlarla meşgul olmaya çalışıyoruz. Alanyasporumuz burada doğruları yaparak ve rakibinden üstün oynayarak haklı yerde 3 puanı almıştır. Biz o şekilde galibiyeti alarak yolumuza devam ediyoruz. Bizim için önemli olan önümüzdeki Gençlerbirliği maçı olacaktır. Onunla ilgili de çalışmalara başladık. Saha dışındaki işlerle de onlar bizim işimiz değil. Söylediğim gibi, biz saha içindeki işlerle meşgulüz ve orda da işimizi iyi yapıyoruz" dedi.

'İYİ BİR REKABET VAR'

Bir gazetecinin sorduğu 'Sezona iyi başlamanızdaki başarınızın sırrı nedir" sorusunu cevaplayan Erol Bulut, "Bunda en büyük etken, transferlerimizin zamanında gelmesi. Başkan ve yönetime teşekkür etmek istiyorum. Takımda arkadaş ortamı çok güzel, adaptasyon süreci uzun sürmedi. Sadece ilk 11 değil yedekten gelen oyuncular da oyuna büyük katkı sağlıyor. Umarın bu uzun süre devam eder. İyi bir rekabet var, bu da çok önemli. Hiç bir futbolcu forma elinde iken rahat konuma girmemesi lazım. Arkasında forma isteyen biri olmalı" şeklinde konuştu. Fenerbahçe maçında sakatlanarak çıkan Efecan Karaca'nın da belinde ağrılar olduğunu söyleyen genç çalıştırıcı, Milli yıldızın 1-2 gün içerisinde takıma katılacağını söyledi.

'KOLAY MAÇ YOK'

Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacaklarını hatırlatan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ligde kolay maç olmadığını ve Gençlerbirliği'nin de zor deplasmanlardan birisi olduğunu söyledi. Bulut, "Süper Lig'de hiç bir maç kolay değil. Her maçı için aynı doğrultuda rakiplerimize hazırlanıyoruz. O yüzden Gençlerbirliği maçı da çok zor olacak. Geçen hafta Trabzonspor karşısında iyi bir maç sergilediler. Zaten iyi bir takım, atletik bir takım. O yüzden ciddi bir şekilde hazırlanıp puan ve puanlar alarak yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.