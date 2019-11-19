Erol Bulut iddialı: 'Zirveye döneceğiz'
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, son maçlardaki kötü gidişata Göztepe karşısında son vererek tekrar hak ettikleri zirveye geri döneceklerini söyledi
SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, 12. hafta maçında Göztepe ile sahasında oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan idman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan turuncu yeşilliler, antrenmanın basına kapalı olan ikinci bölümünde ise taktik çift kale maçı yaptı. İdmanda gazetecilere konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, son maçlardaki kötü gidişata Göztepe karşısında son vereceklerini belirtti. "Hak etmediğimiz bir yerdeyiz" diyen Bulut, "Son maçlarda aldığımız puanlarla oyunumuz örtüşmüyor. Göztepe maçı ile birlikte yeniden zirveye döneceğiz" dedi. Aytemiz Alanyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.
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