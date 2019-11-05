Erol Bulut iddialı konuştu: 'Doğruları yapacağız'

SÜPER Lig lideri Aytemiz Alanyaspor'da Trabzonspor mesaisi tüm hızıyla sürüyor. Ligin 11. hafta maçında 10 Kasım Pazar günü deplasmanda oynanacak olan karşılaşmanın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam eden turuncu yeşilliler, Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde çalıştı. Toplu ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapan turuncu yeşilliler, idmanın basına kapalı olan ikinci bölümünde ise taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdiler. Antrenmandan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor ile deplasmanda zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi.

'İŞİMİZ DAHA İYİSİNİ YAPABİLMEK'

Alanyaspor'un ligde lider olduğuna değinen Teknik Direktör Erol Bulut, liderliklerini sürdürmek için mücadele edeceklerini aktardı. Bulut, "Futbolcularımı tebrik ediyorum. Onlar da haftalardır bu liderliği sürdürüyorlar. İyi çalışıyoruz ve iyi futbol oynuyoruz ama maalesef bazı maçlarda gol eksiğimiz oluyor. O olay bizleri üzüyor. Çünkü yeterince gol pozisyonuna giren bir takımız ama bazen fırsatları değerlendiremiyoruz. Bu şanssızlık 3-4 maçta oldu. Yakalamış olduğumuz pozisyonları değerlendirmiş olsaydık, şu an aradaki fark 5-6 puan olabilirdi. Futbolda böyle şeyler de var tabii, pozisyonları kaçırabiliyorsunuz. Bundan sonraki maçlarda daha iyisini yapmaya çalışacağız. Bizim işimiz bu zaten, çalışıp daha iyisini yapabilmek. Bunu başarmaya çalışıyoruz" dedi.

'3 PUAN ALMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Deplasmanda karşılaşacakları Trabzonspor maçına da değinen Bulut, kendi evinde iyi oynayan bir ekiple maç yapacaklarını söyledi. Bulut, "Trabzonspor Avrupa Ligi’nde oynuyor. Kendilerine de başarılar diliyorum. Kendi evinde iyi oynayan bir ekip, taraftarı da arkasına alınca daha farklı sonuçlar elde edebiliyorlar. Saha içerisinde taraftardaki 12. gücü alabiliyorlar ama bizim için bir şey fark etmeyecek. Sonuçta bir maça çıkacağız, deplasman veya kendi evimizde olmamız fark etmiyor. Oyuna 1 puanla başlıyorsunuz. Biz fazlasını almaya çalışacağız inşallah. O yüzden zor olan bir deplasmandan 3 puanla dönmek bizim adımıza çok iyi bir şey olacak. Tabii bu söylemekle değil, ilk başta çalışıp sahada doğruları yaparak Trabzonspor’dan 3 puan almaya çalışacağız" diye konuştu.

'İNŞALLAH BÖYLE DEVAM EDERİZ'

Bir gazetecinin ‘Bu sezon ligin üst sıralarında başarılı Anadolu takımlarının olduğunu’ sorması üzerine Bulut, şunları söyledi: "Daha önce de söylediğim gibi daha sezonun ilk haftalarındayız. An itibariyle böyle devam ediyor ama ne kadar bunu sürdürebiliriz ona bakmak lazım. İnşallah uzun süre başarılarımızı devam ettirebiliriz. Sonuçta Anadolu takımları da Süper Lig takımları, sadece İstanbul takımları yok sonuçta. Onlar da büyük takımlara diş gösteriyor. Bunun da iyi olduğunu düşüyorum. Çünkü bu şekilde devam ederse ligimizin değerini ve kalitesini o şekilde arttırmış olacak. İnşallah bu şekilde sezon sonuna kadar devam ederiz" ifadelerini kullandı.