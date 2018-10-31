BULUT, "Galatasaray'a karşı nasıl hazırlandıysak, Aytemiz Alanyaspor maçına da aynı şekilde hazırlanacağız. Alacağımız 3 puan çok önemli. Buradan 3 puan aldığımızda, Galatasaray galibiyetinin önemi de artacak. Aytemiz Alanyaspor mağlup oldu, biz kazandık. Ayaklarımızın yere basması lazım. Aytemiz Alanyaspor maçı kolay değil. Dikkatli olmamız gerekiyor. Galatasaray maçındaki ciddiyetle oynamamız lazım. İlk yarıda geriye 7 maçımız kaldı. İnşallah 21 puan daha alırız" dedi.
Erol Bulut iddialı
Süper Lig'in 11. haftasında temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un konuğu olacak olan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, Alanyaspor karşılaşmasında alacakları 3 puanın çok önemli olduğunu belirterek, "Ayaklarımızın yere basması lazım. Alanyaspor karşılaşması kolay değil" dedi