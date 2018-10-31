Erol Bulut iddialı

BULUT, "Galatasaray'a karşı nasıl hazırlandıysak, Aytemiz Alanyaspor maçına da aynı şekilde hazırlanacağız. Alacağımız 3 puan çok önemli. Buradan 3 puan aldığımızda, Galatasaray galibiyetinin önemi de artacak. Aytemiz Alanyaspor mağlup oldu, biz kazandık. Ayaklarımızın yere basması lazım. Aytemiz Alanyaspor maçı kolay değil. Dikkatli olmamız gerekiyor. Galatasaray maçındaki ciddiyetle oynamamız lazım. İlk yarıda geriye 7 maçımız kaldı. İnşallah 21 puan daha alırız" dedi.