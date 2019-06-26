Erol Bulut gençleri izleyecek

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, takımın altyapısından 22 genç futbolcuya 4 gün antrenman yaptıracak. Yeni yıldızları keşfedecek olan deneyimli çalıştırıcı, beğendiği oyuncuları A takımla birlikte kampa götürecek

Erol Bulut gençleri izleyecek
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SÜPER Lig'deki temsilcimiz Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Erol Bulut mesaiye hızlı başladı. Yeni sezon kampı öncesi kulüp tesislerinden dışarıya çıkmayan başarılı çalıştırıcı, yeni yetenekleri keşfetmek için de kolları sıvadı. Turuncu yeşilli kulübün altyapısında forma giyen genç yetenekleri izlemek istediği öğrenilen Erol Bulut'un, altyapıdan 22 futbolcuya 4 gün boyunca antrenman yaptıracağı belirtildi. Erol Bulut'un, beğendiği genç yetenekleri kampa götüreceği de gelen bilgiler arasında. 
 

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