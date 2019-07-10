Erol Bulut: 'Büyük kulüp çizgisinde hareket ediyorlar'

ALANYASPOR Teknik Direktörü Erol Bulut, antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şu ana kadar 5 transfer yaptıklarını ve 2-3 transfer daha yapmayı planladıklarını söyledi. Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Alanya’da yaptıklarını belirten Bulut, “Ortam mükemmel ancak sıcak hava biraz zorladı. Alanya'ya yavaş yavaş alışıyoruz. Futbolcularımızın çoğu Alanya'da bulunuyor. Campos, Fernandes, Efecan ve Baiano da önümüzdeki günlerde bizimle olacak. Antrenmanlarımıza 1 Temmuz'da başladık ve yoğun geçiyor. Her gün üzerine koymaya çalışıyoruz. Biraz taktiksel de çalıştık” dedi.

Marafona, Tayfur Bingöl, Siopis, Bakasetas ve Yacine Bammou’yu kadroya dahil ettiklerini dile getiren Bulut, “Başkanımıza, yönetim kurulumuza ve transfer komitemize teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten büyük kulüp çizgisinde hareket ediyorlar. Bize transferleri en hızlı şekilde yetiştirmeye çalışıyorlar. Gelen arkadaşlarımız da inşallah biran önce takıma uyum sağlayarak bize katkı sağlayacaktır. Kulüp çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Her konuda bize yardımcı oluyorlar. Her konunun hızlı bir şekilde hallolması tabi bizi memnun ediyor” diye konuştu.

Sözleşmesi devam eden ancak kampa katılmayan Lucas Villafanez'in durumunun sorulması üzerine ise Bulut, “Villafanez’e daha önce de teklif vardı. Kendisi de gitmek istiyordu. Gitmek isteyen futbolcunun önünü kapatmamak gerekir. Kulübün menfaatleri doğrultusunda arkadaşımız bizden ayrılacak. Ufuk da aynı şekilde, daha fazla oynamak istediğini bize iletti ve kampa katılmadı” dedi.

Diğer takımların kendilerini çok fazla ilgilendirmediğini kaydeden Bulut, “Bizim ne yaptığımız önemli. Transferde çabuk hareket ediyoruz. İyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Yapacağımız 2-3 transfer daha olacak. Önümüzde 5 haftalık bir süreç var. O arkadaşlarımız da aramıza katılınca Topuk Yaylası ve Avusturya kamplarının olumlu geçeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Hedefleri olan bir teknik adam olduğunun altını çizen Bulut şöyle devam etti: “Hedefin her zaman olması gerekiyor. Burada da hedeflerimiz var. Olmasa gelip burada başlamazdık. Geçen sene 9'uncu sırada bitiren Alanyaspor'u mümkünse daha yukarılara taşımak ve kupada da gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Mümkünse üst sıralarda yer alabilmek. Sonunda ne elde edeceğiz. Hep birlikte göreceğiz.”

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2019, 18:38