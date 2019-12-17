Erol Bulut Alanyaspor'dan ayrılıyor mu?

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın kötü performansı takımdaki durumunu tartışmalı hale getirdi. Teknik heyetin taktiği, oyuna müdahalesi ve rakip analizi vasat olarak yorumlanıyor. Kredisi tamamen tükenen Yanal’ın, Beşiktaş derbisinde olası bir mağlubiyet sonrası gönderilmesi gündemde.

A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Ana Haber programında Fenerbahçe'nin teknik direktör gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

''Jorge Jesus ile temas kurduğu öğrendim''

Uzundurukan, "Ersun Yanal'ın formsuz olduğunu ve Fenerbahçe'yi şampiyon yapamayacağını belirten Uzundurukan, "Fenerbahçe'nin hoca arayışlarında olduğunu hatta teknik direktör Jorge Jesus ile temas kurduğu öğrendim. Fenerbahçe'ye Jorge Jesus'un gelebileceğini söylediği ancak ilk görüşmede 8 milyon euroluk bir rakam masaya koyduğunu ve bir transfer bütçesi istediğini öğrendim. Ali Koç'un hedefinin böyle bir teknik direktör olduğunu, Jesus olduğunu öğrendim." ifadelerini kullandı.

Benfica'da harikalar yarattı

Benfica ile 2009-2010 sezonunda ligi zirvede bitiren Jorge Jesus, 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012 yıllarında da lig kupasını kazandı. 2009-2010 yıllarında 2 kupayı da Benfica’nın kazanmasını sağlayan Jorge Jesus, aynı yıl Portekiz’in en iyi teknik adamı seçildi.

Libertadores Kupası'nı kazanmıştı

Portekizli teknik adam şu an Brezilya ekiplerinden Flamengo'yu çalıştırıyor. Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) organize ettiği Libertadores Kupası'nı, finalde River Plate'yi 2-1 yenen Flamengo kazanmıştı.

Yerli olursa Erol Bulut

Habertürk'ün aktardığı habere göre; Ersun Yanal ile olası bir ayrılık halinde ise ligin ikinci yarısı için yine yerli bir teknik adamla yola devam edilme ihtimali bir hayli yüksek. Her ne kadar atılan hiçbir adım olmasa da kulislerde konuşulan isim ise Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut. Eski Fenerbahçe oyuncusunun bugüne kadar yaptıkları kendisini doğal olarak ön plana çıkarırken, sosyal medyada Fenerbahçe taraftarlarının bir kısmı da bu konudaki taleplerini dile getiriyorlar.