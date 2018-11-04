Erol Bulut: '3 puan bizi mutlu etti'

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Alanyaspor'a karşı deplasmanda kazandığımız için mutluyuz" dedi

Erol Bulut: '3 puan bizi mutlu etti'
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SPOR Toto Süper Lig’in 11. hafta maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u 1-0’lık skorla mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Erol Bulut, mücadeleyi kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Bulut, "Alanyaspor kendi evinde iyi baskı yapan, koşan ve güzel oyun sergileyen bir ekip. Bugünde aynı şekilde baskılı oynadılar ama biz bir golü bulduktan sonra skoru korumaya çalıştık ve sonuna kadar koruduk. O yüzden takımımı oynadığı oyundan dolayı tebrik ediyorum. İyi defans yaptık. Bugün çok ofansif oynamasak ta bazen böyle maçlarda böyle oynamak gerekir. Benim takımım bu oyunu maç sonuna kadar iyi yaptı.  Aldığımız 3 puandan dolayı çok mutluyuz” dedi.

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