Erol Bulut: '1 puanı hediye ettik'

MAÇIN ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, müsabakaya 3 puan parolasıyla çıktıklarını ancak 1 puanı rakibe hediye ettiklerini söyledi. Uzatma dakikalarında golü kalelerinde gördüklerini hatırlatan Bulut, "Bugün maalesef son saniyelerde rakibe puanı hediye ettik. Bazen futbol böyle. Ceza sahasına gelen uzun bir top, kalecimizin de geç çıkışıyla top kısa düştü ve kalemizde golü gördük. Nitekim istemediğimiz iki puan kaybettik" diye konuştu. Ligde yapacakları 5 maçın daha bulunduğunu anımsatan Bulut, "Bu 5 maçta neler olur belli olmaz. Kalan maçlarımızda en yüksek puanları almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı. Bulut, bir basın mensubunun maçın hakeminin kararlarına ilişkin sorusuna, "Benim bugünekadar hakemlerle ilgili çok fazla bir şey söylediğim yok. Çünkü hakemlerle ilgili ne konuşursak konuşalım, hep teknik direktörler ceza alıyor. Bugün her şey ortada. Hakemlerle ilgili konuşmayayım, çünkü konuşursam büyük ihtimal ceza alacağım. O yüzden konuşmaya gerek yok. Biz önümüze bakalım, 5 maçımız daha var" cevabını verdi.