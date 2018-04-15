Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5 kişiden biri...
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5...
Beslenmede Yeni Kurallar!
Beslenmede Yeni Kurallar!
Dünyanın İlk Elektrikli Yolu Hizmete Girdi
Dünyanın İlk Elektrikli Yolu Hizmete...
Canan Karatay yine ezber bozdu!
Canan Karatay yine ezber bozdu!

Erol Bulut: '1 puanı hediye ettik'

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 1-1 berabere kaldıkları Aytemiz Alanyaspor maçına ilişkin, "Bugün maalesef son saniyelerde rakibe puanı hediye ettik" dedi

Erol Bulut: '1 puanı hediye ettik'

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 1-1 berabere kaldıkları Aytemiz Alanyaspor maçına ilişkin, "Bugün maalesef son saniyelerde rakibe puanı hediye ettik" dedi

15 Nisan 2018 Pazar 17:53
Erol Bulut: '1 puanı hediye ettik'
banner404

MAÇIN ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, müsabakaya 3 puan parolasıyla çıktıklarını ancak 1 puanı rakibe hediye ettiklerini söyledi. Uzatma dakikalarında golü kalelerinde gördüklerini hatırlatan Bulut, "Bugün maalesef son saniyelerde rakibe puanı hediye ettik. Bazen futbol böyle. Ceza sahasına gelen uzun bir top, kalecimizin de geç çıkışıyla top kısa düştü ve kalemizde golü gördük. Nitekim istemediğimiz iki puan kaybettik" diye konuştu. Ligde yapacakları 5 maçın daha bulunduğunu anımsatan Bulut, "Bu 5 maçta neler olur belli olmaz. Kalan maçlarımızda en yüksek puanları almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı. Bulut, bir basın mensubunun maçın hakeminin kararlarına ilişkin sorusuna, "Benim bugünekadar hakemlerle ilgili çok fazla bir şey söylediğim yok. Çünkü hakemlerle ilgili ne konuşursak konuşalım, hep teknik direktörler ceza alıyor. Bugün her şey ortada. Hakemlerle ilgili konuşmayayım, çünkü konuşursam büyük ihtimal ceza alacağım. O yüzden konuşmaya gerek yok. Biz önümüze bakalım, 5 maçımız daha var" cevabını verdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 15.04.2018 17:57
Anahtar Kelimeler:
AlanyasporMaçBeraberlikSkorMalatyaSpor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hentbolda kupa Beşiktaş’ın
Hentbolda kupa Beşiktaş’ın
Sergen açıkladı: Eto'o'ya...
Sergen açıkladı: Eto'o'ya...
Alanyaspor'a 'ilk misafir' plaketi
Alanyaspor'a 'ilk misafir' plaketi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim