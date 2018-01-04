Erol Alkan iddiası

ÇOK sayıda futbolcuyla temas halinde olduğu bilinen turuncu yeşilli yönetimin, son dönemlerin en çok konuşulan ismi olan Erol Alkan'ı transfer etmek istediği iddia edildi. A Milli Takım'a alındığı günden bu yana ismi gündemden düşmeyen Erol Alkan'ın Süper Lig'e gelebileceği öne sürülürken, temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un A Milli Takım’a alınma süreci büyük olay yaratan Erol Alkan’ı kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Hollanda 2. Ligi’nde Dordrecht forması giyen 24 yaşındaki savunmacı ile görüşmelerin devam ettiği bildirilirken, transferin olumlu sonuçlanmaya yakın olduğu da gelen bilgiler arasında.